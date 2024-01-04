Тест на ідеальний зір: лише одиниці зможуть знайти тварину, що сховалася, за 15 секунд

Людям необхідно знайти змію серед черепах за відведений час. На думку авторів тесту, той, хто впорається з поставленим завданням, має відмінний зір.

Related video

Головоломка пропонує гравцям чудову можливість перевірити свої навички спостережливості. Ті люди, які зможуть виявити тварину, що сховалася, менш ніж за 15 секунд, мають ідеальний зір. Перевірити свою уважність пропонує британське видання Daily Express.

Людям необхідно знайти змію серед черепах за відведений час. На думку авторів тесту, той, хто впорається з поставленим завданням, має відмінний зір.

Важливо

Увага до деталей: люди, які знайшли оленя в зимовому лісі, мають орлиний зір

Сьогоднішня головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.

Видання зазначає, що ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час вирішенню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж припускають його автори.

Остання головоломка від Dudolf є чудовим прикладом перевірки на уважність, у якій людина має добре оглянути зображення, щоб знайти те, що виділяється. Головна мета вказати на змію, яка причаїлася серед черепах.

Знайдіть змію за 15 секунд Фото: Dudolf.com

Тварина, про яку йдеться, за формою дуже схожа на голови черепах, поруч з якими вона знаходиться, що ще більше ускладнює завдання. Людям може допомогти швидке класифікування кожної фігури та перехід від однієї до іншої. Автори головоломки дають 15 секунд на її розв'язання.

Не хвилюйтеся, якщо не змогли впоратися за відведений час, ви можете подивитися відповідь на зображенні нижче.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Dudolf.com

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви визначити неординарну жінку за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати 13 собак за 10 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.