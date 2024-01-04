"Ніколи такого не бачив": величезний крокодил застрибнув у човен до рибалки

Чоловік, який ледь уникнув нападу, розповів, що ніколи не бачив, щоб рептилії поводилися так само.

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Представники дикої природи австралійського штату Квінсленд розслідують повідомлення про великого крокодила, який вистрибнув із води й потрапив у човен рибалки. Про це пише UPI.

Чоловік, який ледь уникнув нападу, каже, що рибалить у цьому місці вже кілька десятиліть, але ніколи не бачив, щоб рептилії поводилися так само.

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Департамент довкілля, науки та інновацій Квінсленда повідомив, що чоловік, ім'я якого не називають, рибалив на своєму бляшаному човні в Джейн-Крік, недалеко від пляжу Святої Олени в районі на північ від Маккея, коли помітив поблизу крокодила.

"Чоловік сказав, що був у воді близько чотирьох годин, а коли побачив, що до човна наближається великий крокодил, перебрався на задню частину судна і завів двигун. Величезний звір проплив під човном, потім розвернувся і, широко розкривши пащу, кинувся на судно", — ідеться в пресрелізі старшого інспектора з охорони дикої природи Джейн Бернс.

За словами представника влади, рибалка перестрибнув через крокодила, щоб підняти якір, і рептилія впала назад у воду, коли спробувала повернути своє тіло.

При падінні великий крокодил погнув поручні човна.

"Рибалка вирушив на човнову рампу біля струмка Блек-Рок. Він сказав нам, що ніколи такого не бачив раніше, щоб такий великий крокодил поводився подібним чином у цьому регіоні", — сказав Бернс.

Влада встановила в цьому районі попереджувальні знаки і намагатиметься знайти крокодила і стежитиме за його поведінкою.

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