Неймовірний подарунок: американець виграв 842 млн доларів у перший день Нового року

Джекпот став першим в історії розіграшів Powerball, який було виграно на Новий рік, і десятим за величиною, коли-небудь виграним у США.

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У Мічигані (США) 1 січня гравець у лотерею Powerball зірвав джекпот на суму 842 мільйони доларів. Про це пише NBC News.

Людина, ім'я якої не розголошується, почала новий рік як мільйонер.

За словами представників Powerball, один білет, проданий у Мічигані для розіграшу Powerball у понеділок, 1 січня, збігся з усіма шістьма номерами і приніс своєму власникові величезний джекпот у розмірі 842,4 мільйона доларів.

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Щасливий переможець зможе вибрати між одноразовою грошовою виплатою в розмірі 425,2 мільйона доларів або ануїтетом у розмірі 842,4 мільйона доларів, повідомили офіційні особи, зазначивши, що другий варіант передбачає один негайний платіж, за яким підуть 29 щорічних, які збільшуються на п'ять відсотків щороку.

За словами представників Powerball, це 10-й за величиною джекпот, коли-небудь виграний у США, і перший випадок, коли джекпот Powerball було виграно на Новий рік.

Виграшними номерами в понеділковому розіграші стали білі кулі 12, 21, 42, 44, 49 і червоний Powerball 1. Множник Power Play склав 3X.

Шанс виграти джекпот становив 1 до 292,2 мільйона, повідомили представники лотереї.

Раніше Фокус повідомляв, що британка, яка жила на допомогу, стала мільйонеркою після двох грандіозних виграшів у бінго. Історія успіху мами чотирьох дітей у 2019 році вразила багатьох людей. За 10 днів Аніта Кемпбелл змогла віддати кредит і купити новий будинок своєму батькові.

Також стало відомо, що мільйонер похвалився, що може дозволити собі кілька дружин. Курсат Йилдирим після перемоги в лотереї звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,6 мільйона доларів у перший місяць. Нещодавно він показав, як проводить свій вільний час.