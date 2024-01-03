Витратив лише 200 доларів: чоловік живе в будинку з природних матеріалів (відео)

Кругляк і деревина, які Сейдж Стоунмен використовував для будівництва, були безоплатними, оскільки все необхідне вже було на ділянці. Він заплатив тільки за шурупи, клей і силікон.

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Сейдж Стоунмен зі США побудував свій будинок із натуральних матеріалів, використовуючи каміння власного виробництва. Усі витрати чоловіка склали всього 200 доларів. Про це він розповів авторам YouTube-каналу Natural Buildings в одному з останніх роликів.

За даними Орегонського університету, суміш, що є сумішшю глини, соломи і піску, з давніх часів використовували для будівництва міцних споруд.

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Американець поспілкувався з авторами каналу Natural Buildings.

"Я вирішив жити так, як живу, тому що для мене це питання душевного, емоційного, фізичного, а також духовного здоров'я", — сказав Стоунман у відеоролику, опублікованому на YouTube.

Чоловік зазначив, що він побудував свій будинок у Каліфорнії (США), щоб почуватися ближче до довкілля і зробити житловий простір, який "начебто відображає" природу за своїм дизайном. Кругляк і деревина, які він використовував для будівництва, були безплатними, оскільки все необхідне вже було на ділянці. Американець також використовував старе скло для вікон та інші дерев'яні матеріали з будівельного сміття від інших будівельних проєктів. Він заплатив тільки за шурупи, клей і силікон. Загалом було витрачено близько 200 доларів.

Чоловік побудував будинок своїми руками Фото: YouTube

Будинок не здається особливо великим, але в ньому достатньо місця для всіх основних занять Стоунмена, включно зі створенням музики й письменством.

"Я вірю в майбутнє, в якому натуральне будівництво і саморобні будинки стануть доступними. І не тільки доступними, а й гарантованими для всіх людей", — каже чоловік.

Відео було переглянуто понад 230 тисяч разів, а в коментарях люди висловлювали своє захоплення будинком Стоунмена.

"Я в захваті! Немає нічого кращого, ніж спати під дахом, який ти побудував власноруч за рахунок часу, творчості та матері-землі", — написав один із глядачів.

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