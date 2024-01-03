Помста за дружину: пастор намагався запхати голову шеф-кухаря у фритюрницю

Повідомляється, що потерпілий отримав великий забій чола та правого ока, а також подряпини на шиї.

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57-річного Дуейна Вейдена з Північної Кароліни, що в США, заарештували після нападу на шеф-кухаря McDonald’s. Чоловік намагався засунути голову потерпілого у фритюрницю, аби помститися за образу дружини. Про це повідомляє видання CBS News.

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Дружина Вейдена проходила стажування на менеджера в одному з ресторанів McDonald’s. Співробітників закладу начебто проявили до неї "неповагу". Ображена жінка зателефонувала своєму благовірному, щоб той допоміг їй розібратися з ситуацією.

Свідки згадують, що розлючений Дуейн забіг на кухню, вдарив кулаком в обличчя одного зі співробітників фастфуду, почав його душити й запихати в місткість з гарячою олією. Усі присутні намагалися розборонити чоловіків.

Повідомляється, що шеф-кухар отримав великий забій чола та правого ока, а також подряпини на шиї. Його доправили до найближчої лікарні.

Вейден був заарештований і звинувачений у нападі та побоях. Але невдовзі його звільнили під заставу в 1000 доларів. На сторінці у Facebook вказано, що він є пастором в Elevated Life International Ministries, а також працює водієм.

У McDonald's повідомили, що дружина пастора більше в них не працює.

"Безпека співробітників і клієнтів – наш пріоритет", – сказав представник мережі.

Суд над Вейденом відбудеться 22 січня.

Нагадаємо, раніше охоронця McDonald's звільнили після того, як він почав відмивати тротуар, де сидів безпритульний чоловік. На ролику, знятому в заможному лондонському районі Белгравія, що неподалік від Букінгемського палацу, показано, як вода затікає під спальний мішок і ковдру безпритульного. Охоронець підкидає ногою його постіль, а чоловік кричить навздогін: "Залиште мене".