Поліція вперше розслідує випадок віртуального сексуального насильства над дівчинкою (відео)

На думку поліцейського керівництва, дівчинка пережила психологічну травму, аналогічну тій, яку відчуває людина, що зазнала фізичного насильства.

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У Великій Британії детективи розслідують перший випадок ймовірного зґвалтування в метавсесвіті після того, як "напали" на аватар дитини, граючи у відеогру з віртуальною реальністю. Про це пише Evening Standart.

Дівчинка віком до 16 років не постраждала фізично, оскільки фізичного нападу не було. Але, як кажуть, вона залишилася в засмучених почуттях після того, як на її аватар або цифровий персонаж напали кілька дорослих чоловіків у віртуальній "кімнаті".

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Під час "нападу" на підлітка було надіто імерсивну гарнітуру. Поліцейське керівництво занепокоєне тим, що вона отримала таку саму психологічну та емоційну травму, як і зґвалтована в реальному світі людина, оскільки VR-об'єкт призначений для повного занурення.

"Ми знаємо, що тактика злочинців щодо залицяння та вчинення злочинів постійно вдосконалюється. Саме тому наша колективна боротьба з хижаками, як у цьому випадку, необхідна для того, щоб молоді люди були захищеними в інтернеті та могли безпечно користуватися технологіями без погроз і страху", — заявив Ян Крітчлі, керівник Національної ради начальників поліції із захисту дітей та розслідування випадків насильства.

Правоохоронець наголосив, що метавсесвіт створює можливості для вчинення хижаками жахливих злочинів проти дітей, які впливають на все життя як в емоційному, так і в психічному плані. Тому поліцейський підхід має постійно розвиватися, щоб представники закону могли невпинно захищати жертв у всіх онлайн-просторах.

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Деталі справи про віртуальну реальність, як кажуть, тримають у секреті, щоб захистити дитину, залучену в це розслідування.

"Ця дитина пережила психологічну травму, аналогічну тій, що відчуває людина, яка зазнала фізичного зґвалтування. Емоційний і психологічний вплив на жертву більш довгостроковий, ніж будь-які фізичні ушкодження. Це створює низку проблем для правоохоронних органів, враховуючи, що чинне законодавство для цього поки що не пристосоване", — повідомив один високопоставлений офіцер, знайомий зі справою, Daily Mail.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку з Сінгапуру оштрафували за розмноження комарів у туалеті. Кох І Сіан не хотіла вбивати комах через свої релігійні переконання. Жінка планує оскаржити вирок.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.