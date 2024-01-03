Була налякана: жінка знайшла старовинну валізу за потайними дверима в новому будинку (відео)

Подружня пара вирішила зайнятися ремонтом. Оглянувши горище, вони побачили забиті двері, за якими зберігалася страшніша таємниця.

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Жінка була здивована, коли виявила заховану валізу за потайними дверима на горищі свого нового будинку. Про це вона розповіла у відео, яке опублікувала в TikTok.

Багато глядачів закликали її з'їхати якомога швидше з нового будинку.

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Коли подружжя розпочало ремонт у будинку 1960-х років, воно було здивоване, виявивши на горищі забиті потаємні двері. Відкривши їх, вони знайшли срібну валізу, яку попередній власник добре сховав. Вони розповіли про свою знахідку в соціальних мережах, і багато людей закликали їх негайно з'їхати.

Для початку пара відчинила потайні двері, закриті дерев'яною панеллю, і побачила блискучу валізу, заховану в кутку горища. Попри моторошний вигляд, подружжя зрозуміло, що вона не була звичайною моделлю.

"Перше, на що ми звернули увагу, — на валізі стояла марка Rimowa, але ми й гадки не мали, що це за бренд. Ми погуглили, і виявилося, що тепер він частина Louis Vuitton. Це вінтажна валіза, тож ми дуже задоволені", — пояснила жінка.

Подружжя не побоялося зазирнути за двері Фото: колаж Фокус

Потім жінка згадала, що сподівається продати її на eBay і виручити за неї близько 2 000 фунтів стерлінгів. Однак увагу людей привернув не бренд валізи, а те, що було всередині. Поки що невідомо, як довго вона там пролежала, але складалося враження, що хтось намагався заховати її вміст назавжди.

Відкривши валізу, вони виявили всередині іншу валізу меншого розміру, в якій лежала страшна на вигляд вінтажна лялька. Пара була рада отримати ще один дизайнерський кейс, але була налякана знахідкою всередині.

"Думаю, вона може бути колекційною. Я не зовсім впевнена, але це трохи дивно, особливо тому, що вона була пристебнута, я не знаю, як до цього ставитися, але ось крупний план цієї ляльки, яка дуже лякає", — каже жінка.

Багато людей закликали пару з'їхати й викликати екзорциста, оскільки багато хто висловив думку, що в будинку безумовно водяться привиди.

"Серйозно, вам потрібно знайти даму, яка колекціонує ляльок із привидами, ця лялька була у валізах не просто так", "Хто-небудь ще думає, що ця лялька з привидами, тому вона була у двох валізах за прихованими замкненими дверима!" — писали глядачі.

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