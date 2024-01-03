Стара брошка з ринку виявилася рідкісним скарбом вартістю $19 тисяч (фото)

Ювелірний виріб зі срібла, коралів, лазуриту й малахіту виготовлений видатним архітектором вікторіанської готики Вільямом Берджесом.

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Флора Стіл із Рима була приголомшена, коли дізналася, що брошка, яку вона купила на антикварному ринку Мідлендса в 1988 році, виявилася рідкісним вікторіанським скарбом вартістю 15 тисяч доларів (572 тис. грн). Про це пише видання Artnet News.

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Жінка вирішила проконсультуватися з аукціоністами, адже випадково побачила, що прикраса зі схожим дизайном пішла з молотка за 39 тисяч доларів (1,5 млн грн) в ефірі телепрограми BBC Antiques Roadshow.

"Брошка привернула мою увагу своїм яскравим дизайном, дивним написом і незвичайним камінням. Я придбала її всього 25 доларів", — згадує Флора.

Експерти підтвердили, що ювелірний виріб зі срібла, коралів, лазуриту й малахіту виготовлений видатним архітектором вікторіанської готики Вільямом Берджесом. Його також називають "найбільшим генієм дизайну XIX століття".

Брошка Вільяма Берджеса Фото: Gildlings Auctioneers

Брошку Флора сподівається продати на аукціоні Gildings Auctioneers у Маркет-Гарборо за 10—15 тисяч фунтів стерлінгів (482—723 тис. грн).

До слова, Вільям Берджес (1827—1881 рр.) — відомий англійський архітектор і дизайнер. Прагнув у своїй роботі відобразити цінності утопічної середньовічної Англії. Дотримувався традицій готичного відродження. Багато його проєктів так і не були втілені в життя, а ті, що вдалося реалізувати, знищили з часом або суттєво змінили.

Брошка Вільяма Берджеса Фото: Gildlings Auctioneers

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