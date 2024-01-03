Незвичайні примхи мільйонерів: на що витрачали гроші переможці лотерей у 2023 році (фото)

Минулого року щодня в середньому з'являвся новий мільйонер завдяки Національній лотереї. Загалом було розіграно понад 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.

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У 2023 році переможці лотерей у Великій Британії витрачали свої гроші на дикі та дивовижні речі, включно з будівництвом величезного поля для гольфу і купівлею паровоза. Про це пише Daily Star.

Минулого року щодня в середньому з'являвся новий мільйонер Національної лотереї. Ось на що деякі зі щасливчиків вирішили витратити свої доленосні виграші.

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"Це могла бути я": переможці найбільших виграшів у лотерею за 2023 рік

Найбільший джекпот, виграний у Великій Британії цього року, становив 111,7 мільйона фунтів стерлінгів, які анонімний учасник отримав у червні. Загалом було розіграно понад 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, а 757 щасливчиків Національної лотереї стали володарями великого призу в 50 000 фунтів стерлінгів і більше у 2023 році.

Девід Лоуренс із міста Лезерхед, графство Суррей, планував побудувати поле для божевільного гольфу у своєму саду після того, як у вересні виграв у лотерею 1 мільйон фунтів стерлінгів.

"Це може здатися трохи божевільним, але за роки роботи я переконався, що фізично активні заняття дійсно допомагають і надихають молодих людей із психічними розладами та потребами в соціальному догляді. Багато хто любить гольф, і я теж, тож моє поле для гольфу допоможе тим, хто справді може отримати від нього користь", — заявив містер Лоуренс, який понад 30 років збирає гроші на благі цілі.

Девід Лоуренс виграв у лотерею 1 мільйон фунтів стерлінгів Фото: National Lottery

Доріс Стенбридж, 70-річна бабуся, отримувала по 10 000 фунтів стерлінгів на місяць, протягом 30 років, і тепер у неї запланована відпустка. Британка насолоджується своєю пенсією.

"Мені досі здається трохи дивним, коли я думаю про виграш і про те, що я буду отримувати ці гроші щомісяця. Це дає мені привід дожити до 100 років", — сказала вона.

Ніл Лейтон із Херефорда виграв 1 мільйон фунтів стерлінгів у грі миттєвого виграшу Національної лотереї в листопаді й мріяв стати власником паровоза.

"Відтоді як мій дідусь взяв мене подивитися на мій перший паровоз, коли мені було три роки, я був зачарований. Якби мені сказали, що я стану мільйонером, я б розсміявся — це просто доводить, що диво може трапитися", — зазначив щасливчик.

Ілюстративне фото Фото: Daily Star

Минулого фінансового року на потреби National Lottery Good Causes було зібрано майже 1,9 мільярда фунтів стерлінгів, що становить 36 мільйонів фунтів стерлінгів щотижня, допомагаючи безлічі проєктів у різних спільнотах по всьому світу.

Раніше Фокус повідомляв, що британка, яка жила на допомогу, стала мільйонеркою після двох грандіозних виграшів у бінго. Історія успіху мами чотирьох дітей у 2019 році вразила багатьох людей. За 10 днів Аніта Кемпбелл змогла віддати кредит і купити новий будинок своєму батькові.

Також стало відомо, що мільйонер похвалився, що може дозволити собі кілька дружин. Курсат Йилдирим після перемоги в лотереї звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,6 мільйона доларів у перший місяць. Нещодавно він показав, як проводить свій вільний час.