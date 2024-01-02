Суд дозволив вдові "зачати" дитину від її покійного чоловіка: як з'ясувалось, це реально

Подружжя марно намагалося зачати малюка впродовж останніх чотирьох років.

Related video

62-річна жінка, ім'я якої не розголошуються, подала позов у Верховний суд Західної Австралії, аби отримати дозвіл на посмертне вилучення сперми з тіла її чоловіка. Позивачка прагне у такий спосіб народити нащадка, адже її дорослі діти трагічно загинули. Про це пише видання The West Australian.

Важливо

"Забув про булочку": жінка показала смішну реакцію коханого на її третю вагітність (відео)

У ході судового слухання стало відомо, що 29-річна донька позивачки потонула під час риболовлі у 2013-му, а 35-річний син загинув в автокатастрофі п’ять років тому.

Подружжя марно намагалося зачати малюка впродовж останніх чотирьох років. Але лікарі у репродуктивних центрах запевняли, що жінка не зможе виносити дитину через свій вік. Разом з тим, проведені аналізи показали, що сперма її чоловіка виявилась цілком придатною для запліднення яйцеклітини.

Вислухавши трагічну історію життя австралійки, суддя Фіона Сіворд ухвалили екстрене рішення на її користь. Однак позивачці знадобиться ще одна ухвала суду, щоб скористатися спермою, оскільки в Австралії посмертне запліднення під забороною.

"Якби це не сталося терміново після смерті, то назавжди позбавило б позивачку можливості використовувати сперму для спроби завагітніти", – йдеться у тексті ухвали.

Суд порекомендував позивачці пройти процедуру інсемінації в іншому місті, де закони "м’якші" й дозволяють це зробити.

Верховний суд Західної Австралії Фото: Wikipedia

Нагадаємо, раніше Фокус писав про лесбійську пару Емілі Патрік та Керрі Осборн, які обмінялися ембріонами та народять синів від одного донора сперми. Процедура запліднення коштувала майбутнім матерям приблизно 25 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,2 млн грн). Донором сперми було обрано анонімного американця голландського та німецького походження.

Крім того, ми розповідали про 26-річну Шину Голланд-Долан з Огайо, що в США, яка розкрила приголомшливу сімейну таємницю. Дівчина усе життя думала, що не має рідних братів та сестер, але правда виявилась інакшою. Коли Шині виповнилось 20 років, її мати та батько раптом зізналися, що довго не могли зачати дитину й були вимушені скористатися послугами донора сперми.