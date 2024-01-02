Не минуло й року: вітчим привів коханку в будинок померлої дружини та її дітей

Сини покійної переконані, що їхня матір було б вкрай засмученою, якби дізналася про це.

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Вітчим, чия дружина померла від раку молочної залози торік, швидко завів нову кохану. Але, попри це, не збирається шукати собі нове житло. Деталі історії на сайті Mumsnet розкрив один із синів покійної жінки.

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Дівчина вийшла заміж за свого вітчима і стала багатодітною матір'ю (фото)

За словами хлопця, його мати та вітчим одружилися у 2018 році. Згодом подружжя придбало спільний будинок. При чому 80% від його вартості покрила саме вона.

Пасинки підтримували загалом теплі стосунки зі своїм вітчимом і навіть зустрілися з ним на Різдво. Власне, під час спільного святкування вони й помітили, що названий батько зняв обручку та сховав рамки з фотографіями своєї колишньої дружини.

Пізніше чоловік зізнався, що кілька місяців тому покохав нову жінку. Цей факт обурив пасинків, адже вітчим клявся дружині у вічній любові, казав, що ніколи не покохає іншу й називав її спорідненою душею.

Сини покійної переконані, що їхня матір було б вкрай засмученою, якби дізналася, що її чоловік так швидко забуде про неї. Тепер вони хочуть продати будинок й чесно розділити гроші. Однак не знають, як це зробити правильно, тож поцікавилися думками користувачів мережі.

"У 2025 році мій брат одружується, тож йому знадобляться гроші. Та й у мене цьогоріч виникли власні фінансові проблеми", – пояснює своє рішення хлопець.

Це питання викликало жваву дискусію у розділі для коментарів.

"Тепер, очевидно, ваш вітчим пішов далі"

"Жити з новою жінкою в будинку померлої дружини – це жорстоко"

"Ви явно його недолюблюєте, і це затьмарює вам розум"

"Вітчим має право рухатися далі. Потрібно залучити адвоката, аби детально розібратися у цій ситуації".

"Все залежить від того, що написано у заповіті твоєї мами".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про заможного чоловіка, який виховував свого пасинка із 10 років й несподівано ухвалив рішення позбавити його спадщини. Він стверджує, що зміг сколотити свої статки завдяки біологічним дітям.