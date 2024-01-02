Дівчинка вижила в авіакатастрофі, але її переїхала прибула пожежна машина (фото)

Дівчина сиділа в задній частині літака і, імовірно, була викинута на асфальт аеропорту, де пізніше її розчавила машина рятувальників. Її подругам також не вдалося вижити.

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16-річна Е Менг Юань була вкрита піною, яку рятувальники розпорошили на уламки авіарейсу 214 авіакомпанії Asiana, що здійснив аварійну посадку в міжнародному аеропорту Сан-Франциско (США) після перельоту з Південної Кореї. Вона вижила в авіакатастрофі, але через кілька хвилин її двічі переїхав і роздавив пожежний автомобіль, який прибув на місце події. Про цю історію згадує Daily Star.

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За даними офісу коронера округу Сан-Матео, дівчина сиділа в задній частині літака і, імовірно, була викинута на асфальт аеропорту, де пізніше її переїхала машина рятувальників.

За словами поліцейських, підліток був вкритий піною, яку рятувальники розпорошили на уламки літака рейсу 214 авіакомпанії Asiana, що здійснив аварійне приземлення в міжнародному аеропорту Сан-Франциско 6 липня 2013 року та летів із Південної Кореї.

"Водій пожежної машини міг не помітити дівчину в піні. Це могли бути чинники, що сприяли цій трагічній події", — сказав тоді Кен Віллетт із Національного агентства із захисту пожежників.

За словами поліцейських, підліток був покритий піною Фото: Daily Star

Дівчину переїхали щонайменше двічі, і тільки коли пожежна машина рушила з місця, рятувальники виявили її тіло. Її подруга із середньої школи Ван Ліньцзя, 16 років, загинула в аварії, а 15-річна Лю Іпенг померла в лікарні 12 липня. Десятки людей дістали травми, 182 із 302 постраждалих доправили до лікарень.

Аварійна посадка сталася, коли літак зіткнувся з "морською стіною" за кілька метрів від злітно-посадкової смуги. На думку слідства, пілоти не змогли вчасно зрозуміти, що літак летить занадто повільно і низько.

Камера спостереження з пожежної машини Фото: Sky News

Причиною пожежі став масляний бак, що прорвався над правим двигуном. Масло, що витекло, потрапило на гарячий двигун і запалило його. Бортпровідники Asiana Airlines були проголошені героями за допомогу в порятунку пасажирів, а бортпровідниця Лі Юн-Хай стала останньою людиною, яка залишила літак.

"Вона була героєм. Ця крихітна дівчинка несла людей на спині, бігала всюди, по її обличчю текли сльози. Вона плакала, але залишалася такою спокійною і допомагала людям", — розповів пасажир Юджин Ентоні Рах, який сидів у бізнес-класі.

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