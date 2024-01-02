Чоловік знайшов у танку золото: похизувався цим і залишився без копійки (фото)

Попередній власник транспортного засобу, так і не натрапив на дорогоцінний вантаж.

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Колекціонер військової техніки Нік Мід з Нортгемптоншира, що у Великій Британії, знайшов у танку золоті злитки. Чоловік похизувався цінним трофеєм й офіційно передав його представникам влади. Але тепер шкодує про свій необдуманий вчинок, бо залишився без копійки за душею. Про це пише видання Daily Star.

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Нік зробив дивовижне відкриття ще у 2017 році, коли обміняв на eBay армійську вантажівку та самохідну гармату Abbot на 37-тонний танк 1980-х років випуску – китайську копію російського Т-55.

Попередній власник цього транспортного засобу, 23-річний Джо Хьюз, замінив гусениці та полагодив двигун, але так і не натрапив на дорогоцінний вантаж. Загалом вартість їхньої угоди оцінюється приблизно в 30 тисяч фунтів стерлінгів (1,4 млн грн).

Вважається, що золото було викрадено іракськими військами під час вторгнення в Кувейт у 1990 році та заховано у дизельний бак. Коли армійський ентузіаст виявив знахідку, то відразу передав її поліції Нортгемптоншира.

Британець Нік Мід знайшов у танку золото Фото: Tanks-alot//YouTube

"Тепер шкодую про це. Я сподівався на винагороду, але не отримав абсолютно нічого. Якби знав, що так буде, то відрізав би собі шматочок", – зізнається британець, що раніше працював звичайним м’ясником.

Знайдене у танку золото оцінюють у 96,5 млн грн Фото: Tanks-alot//YouTube

Нік Мід не знає, що сталося із золотом далі, але вважає, що чиновники досі намагалися відстежити його законних власників. Знахідку оцінюють у два мільйони фунтів стерлінгів (96,5 млн грн).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що шахраї замінили новенький iPhone 14 Plus, який журналіст замовив на Amazon, на засіб для чищення зубних протезів. За словами жертви злочинної схеми, посилка з обновкою прийшла практично ціла, лише стрічка на коробці була трохи відігнута.

Крім того, ми розповідали про жінку з Глазго, яка була ошукана в одному із супермаркетів британської мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз".