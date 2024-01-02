Повторює десятиліттями: Білл Гейтс показав ритуал, яким закінчує рік (фото)

Американський мільярдер запевняє, що ця звичка лишається незмінною упродовж багатьох років.

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68-річний співзасновник компанії Microsoft, американський мільярдер Білл Гейтс розкрив ритуал, який повторює десятиліттями. Відповідне фото напередодні Нового року він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Останнє, що я маю завершити до настання 2024 року", – написав Гейтс у підписі до знімка, на якому він сидить за столиком біля затишного каміна, складаючи головоломку.

Цей пост із закритими коментарями за день зібрав понад 43 тисяч вподобайок.

До речі, про захоплення головоломками та інтелектуальними іграми Білл Гейтс разом зі своєю тодішньою дружиною Меліндою Гейтс відкрито розповіли в інтерв’ю журналістам видання People. За його словами, ця звичка лишається незмінною упродовж багатьох років.

Білл Гейтс складає пазли Фото: Instagram thisisbillgates

Окрім того, мільярдер також розказав про важливість часу, проведеного у тісному сімейному колі. У 2023 році старша донька Гейтса, Дженніфер, народила дівчинку. Після чого новоспечений дідусь окреслив нові перспективи для себе та висловив рішучість створити кращий світ для онуки та майбутніх поколінь.

Нагадаємо, Білл Гейтс упевнений, що штучний інтелект дасть змогу людям здійснювати відкриття з такою швидкістю, "яку ми ніколи раніше не бачили". На його думку, жителі розвинених країн користуватимуться ШІ-додатками дедалі частіше.

Крім того, мільярдер поділився кумедною історією про ощадливість свого старшого колеги та друга, інвестора Воррена Баффета. Під час своєї поїздки в Гонконг (Китай) він вирішив пообідати в McDonald's й використав кілька купонів на знижку з кишені, що викликало здивування у його супутника.