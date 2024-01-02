"Це огидно": лікар розповів про наслідки, якщо не чистити пупок (відео)

Сермед Межер зазначив, що всередині можуть бути "тонни сміття". Експерт також дав кілька порад, щоб уникнути скупчення бруду.

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Доктор Сермед Межер, відзначений нагородами британський медик і автор, розповів, що може ховатися в пупках людей, якщо вони не чистять їх досить ретельно. Однак багато людей стверджують, що це "неможливо". Про це доктор розповів у короткому ролику, опублікованому на його особистому каналі на YouTube.

Лікар попередив усіх, хто не робить глибокого чищення пупка, що всередині може накопичитися "щось неприємне".

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Доктор Сермед Межер, що має понад 54 000 підписників на YouTube, розповідає про різноманітні захворювання та перевіряє різні медичні факти.

Один з його останніх коротких роликів змусив глядачів "відчути себе хворими" після того, як вони дізналися, що може ховатися всередині їхніх пупків, якщо вони не миються належним чином. У ролику він показав глядачам моторошні фотографії наслідків немиття живота.

"Ви коли-небудь спеціально чистили свій пупок? Якщо ні, то це можете бути ви. Більшість із нас просто побіжно протирають пупок пальцем у душі й, можливо, виймають трохи пуху", — говорив доктор у своєму відео.

Однак лікар зазначив, що всередині можуть бути "тонни сміття".

Межер порадив людям почати систематично чистити свій пупок Фото: YouTube

"Там можна знайти шматочки одягу, волосся, просто випадкові шматочки шкіри, що застрягли там. А потім усі вони спресовуються в цій маленькій дірі. Як правило, вони не доставляють особливих проблем. Але якщо залишити їх на деякий час, вони можуть почати дуже сильно пахнути. Вони також можуть викликати подразнення пупка, а іноді й невелику інфекцію в цій ділянці. І якщо це так, то може з'явитися гній навколо пупка", — зазначив лікар.

Завершуючи відео, доктор Межер порадив людям почати систематично чистити свій пупок. Він додав, що для ретельного очищення не обов'язково використовувати "медичні щипці", можна обійтися і ватною паличкою.

Глядачі були вражені таким роликом, багато хто з них поспішив прокоментувати відео.

"Добре, що я чищу свій", "Сумніваюся, що в моїй є хоч один", "Це просто дико", "Це огидно", — писали люди.

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