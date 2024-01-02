Коштує 600 гривень: чоловік серед дріб'язку знайшов рідкісну монету (фото)
Користувачі мережі привітали власника з рідкісною знахідкою й порадили зберегти її напам’ять.
Австралієць отримав на решту рідкісну 50-центову монету, що насправді коштує щонайменше 15 доларів (орієнтовно 600 грн). Про це він розповів на соціальній платформі Reddit у неділю, 31 грудня.Важливо
"Знайшов це у своїй решті. Навіть не здогадувався, що 50-центові монети раніше були круглими", – написав чоловік й опублікував відповідні фотографії.
На знімках можна побачити, що на одному боці монети вигравіювано герб Співдружності, а на іншому – портрет королеви Єлизавети II.
Повідомляється, що оригінальну 50-центову круглу монету виробляли зі срібла та міді (у співвідношенні 80% і 20%). 14 лютого 1966 року Австралія перейшла на десяткову валюту, після чого форму 50-центової монети змінили на дванадцятикутну через плутанину з іншими монетами. Зараз подібні екземпляри випускають з використанням міді та нікелю (75% і 25% відповідно).
Користувачі мережі привітали власника з рідкісною знахідкою й порадили зберегти її напам’ять.
- "Чудово! Збережи собі. Такі монети містить 0,3416 унції срібла, тобто 15 доларів коштує сам метал"
- "Явно вартує понад 50 центів. Я не бачив таких монет ще з дитинства"
- "Я пам'ятаю, як витрачав їх… Хотів би мати пару!"
- "Божевільна удача. Шкода, що мені так не пощастило. Довелося купити пару для своєї колекції"
- "Вони надзвичайно цінні. Будь ласка, збережіть"
- "У мого покійного батька їх було кілька десятків"
Австралійський експерт-нумізмат Джоел Кандіа у своєму TikTok заявив, що підприємливі шукачі артефактів збирають ці монети й вивозять з країни, щоб переплавити та отримати величезний прибуток.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про колекціонера з Великої Британії, який показав монету номіналом 50 пенсів, її вартість може в 90 разів перевищувати номінал. На монеті, розробленій дизайнеркою Мері Мілнер Діккенс, зображено роботу Ради міністрів ЄС.
Крім того, рідкісну монету з помилкою продали на аукціоні за величезну суму. Передбачається, що колекціонер Алун Баркер придбав єдиний у своєму роді екземпляр на eBay у грудні 2017 року всього за 50 фунтів стерлінгів (2340 гривень).