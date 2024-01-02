"Найгірша помилка" на вечірці: чоловік втратив сім'ю і роботу через дурний вчинок (фото)

Лі Даулінг пристрастився до наркотиків. Чоловік почав красти гроші, призначені для оплати рахунків, і продавав речі з дому.

Related video

У 44-річного Лі Даулінга з Великої Британії була дружина і постійна робота, але величезна помилка на вечірці переросла в наркотичну залежність, унаслідок якої він втратив усе, а його партнерка вигнала його з дому. Про це пише Daily Star.

Чоловік розповів, як через один дурний вчинок його життя вийшло з-під контролю, і зрештою він втратив дружину, дім і роботу.

Важливо

Британка, яка жила на допомогу, стала мільйонеркою після двох грандіозних виграшів у бінго

Одного вечора на вечірці Лі Даулінгу запропонували крек-кокаїн, і рішення прийняти його коштувало йому всього. 44-річний хлопець пристрастився до наркотику і став продавати речі зі свого будинку, щоб фінансувати свою звичку. Залежність дійшла до того, що дружина вигнала його з дому після того, як Лі використовував спільні гроші пари.

Потім чоловік переїхав до своєї матері, але вона вигнала його з дому після того, як він продав її майно, щоб купити наркотики. Потім його прихистив Macari Centre, притулок для безхатченків, відкритий колишньою зіркою футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Лу Макарі, де Лі прожив із 2019 до 2021 року.

"Коли я долучився до наркотиків, я був одружений, у мене був будинок, кар'єра і все таке інше. Я крав гроші, призначені для оплати рахунків, і продавав речі з дому. Зі мною стало неможливо жити. Дружина вигнала мене з дому і розлучилася зі мною. Я переїхав до мами. Я прожив із нею близько року, поки не сталося те саме. Я грабував її, продавав речі з її будинку, і вона вигнала мене", — згадує Лі.

Чоловік пройшов курс реабілітації Фото: Stoke Sentinel

2021 року британець подав заявку на проживання в Nacro, асоціації, що підтримує колишніх правопорушників у процесі реабілітації, і торік здобув кваліфікацію перукаря.

Тепер він пропонує стрижки тим, хто живе в притулку, а також працює в магазині "Кеш енд Кері". Лі більше не вживає наркотики вже два роки.

"Я зрозумів, у чому полягала справжня проблема моєї залежності, і справа була не в наркотиках, а в мені самому", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка збила машиною свого хлопця після його фото з іншою дівчиною. Еліс Вуд звинувачують у вбивстві Раяна Вотсона, з яким вона була у стосунках. Обвинувачення стверджує, що дівчина збила хлопця своїм Ford Fiesta і проїхала з ним 158 метрів.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.