Жінка знепритомніла в прямому ефірі, коли дізналась про своє багатство (відео)

Памела Бредшоу зізналася, що хоче витратити гроші на те, щоб купити власний будинок.

Related video

Памела Бредшоу з Північної Кароліни, що в США, знепритомніла в прямому ефірі, коли дізналася, що виграла мільйон доларів у державній лотереї Powerball. Курйозний фрагмент відео з’явився на сторінці Dick Clark's New Year's Rockin' Eve у Facebook.

Важливо

Щасливе місце: чоловік виграв у лотерею $500 тисяч у магазині, де раніше вже перемагав

"Памело! Ти ж мільйонерка!" — закричав ведучий Раян Сікрест, оголосивши незабаром після півночі щасливі номери новорічного розіграшу. Почувши це, переможниця починає плакати від радості, закриває обличчя руками та під потоком конфеті падає на сцену.

Підвівшись на ноги, приголомшена американка вигукнула: "Боже мій!". Потім вона подякувала Богу за унікальний момент у житті.

Повідомляється, що це вже другий рік поспіль, коли житель Північної Кароліни виграє один мільйон доларів у новорічну ніч. Напередодні було обрано п’ятьох гравців Powerball, яким випав шанс зірвати джекпот 1 мільйон доларів.

Памела Бредшоу з Північної Кароліни виграла 1 мільйон доларів Фото: Facebook

Представники лотереї зазначили, що Бредшоу ніколи раніше не була в Нью-Йорку, де проводився розіграш, а також уперше в житті літала на літаку. Вона провела в мегаполісі чотири дні та три ночі.

"Я плакала під час польоту в літаку та біля Статуї Свободи. Це було просто неймовірно", — розповіла Памела.

Жінка також зізналася, що хоче витратити гроші на те, щоб купити власний будинок.

"Я хотіла б мати власний дім, у якому почуватимуся в безпеці. Маленький котедж чи щось у тому роді з однією чи двома спальнями", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дав змоги великому виграшу в лотерею змінити спосіб його життя. Щасливчик прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини.