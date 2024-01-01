Мультсеріал "Футурама" 20 років тому "передбачив" появу капсул для самогубців (відео)

Епізод із кабінкою для самогубців було показано в мультсеріалі ще 1999 року. У 2021-му австралійський доктор Філіп Нічке представив світу капсули, покликані допомогти людям, які вирішили добровільно піти з життя.

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Мультсеріал "Сімпсони" давно прославився тим, що неодноразово в ньому з'являлися епізоди, які надалі втілювалися в життя з лякливою точністю. Виявилося, що не менш популярний американський науково-фантастичний сатиричний мультсеріал для дорослих "Футурама", створений у студії 20th Century Fox Меттом Грейнінгом і Девідом Коеном, авторами "Сімпсонів", теж здатний передбачати майбутнє, пише LADbible.

Увагу журналістів і користувачів соцмереж привернула серія під назвою "Космічний пілот 3000", де йдеться про капсули для надання допомоги самогубцям, розкидані по вулицях міста. Епізод був показаний на каналі Fox у 1999 році. За сюжетом, у 3000 році капсули були розкидані по місту майже на кожній вулиці та коштували користувачам 25 центів за використання. Їм також пропонувався вибір варіантів, як померти: "швидко та безболісно" або "повільно та жахливо". Для цього потрібно було лише обрати відповідну позицію в налаштуваннях.

Кабіни самогубців зіграли вирішальну роль у всьому сюжеті серіалу, оскільки саме тут уперше зустрілися персонажі Філіп Дж. Фрай і Бендер Бендінг Родрігес. Фрай, виходець із ХХ століття, увійшов, думаючи, що це телефонна будка, тоді як Бендер мав намір накласти на себе руки. Зрештою вони вийшли неушкодженими, обравши "повільний і жахливий" варіант, який не зміг покласти край їхньому життю.

Епізод, у якому показані кабінки для самогубців

Через приблизно 20 років капсули для самогубців майже стали реальністю. 2021 року австралійський лікар, спірний прихильник евтаназії Філіп Нічке розробив капсули Sarco Pods, роздруковані на 3D-принтері компанією Exit International, які, як припускають, допоможуть людям вчинити самогубство. Винахідник стверджує, що його пристрій дасть людям можливість накласти на себе руки "мирним" шляхом. Вони навіть пройшли незалежну юридичну перевірку та планувалися до запуску ще 2023 року.

Капсула Sarco Pods

Згідно з інструкцією, тим, хто скористається капсулою, потрібно близько 10 хвилин для підтвердження смерті. Вона настає через те, що кабінки заповнюються азотом. Це спричиняє швидке зниження рівня кисню, внаслідок чого людина всередині непритомніє, перш ніж зрештою померти.

Почувши про капсули, тисячі людей кинулися в соціальні мережі, щоб поділитися паралелями з епізодом "Футурами".

"Коли я був дитиною, будки самогубців здавалися єдиною по-справжньому неправдоподібною частиною "Футурами", але виявилося, що це єдине, що мало хоч якусь провісну силу", "Футурама", як і "Сімпсони", випередила свій час", "Футурама" передбачила це першою!!!", "З випередженням графіка ("Футурама", 3000 рік)", — пишуть у коментарях.

Ще два роки тому ЗМІ писали про те, що "капсули самогубців" були схвалені урядом Швейцарії, проте пізніше журналісти Newsweek з'ясували, що такий дозвіл так і не було отримано.

Ідея надання допомоги в самогубстві, як і раніше, викликає бурхливі дискусії та цілу низку етичних питань. Ця практика залишається незаконною в багатьох країнах.

Раніше Фокус писав, що вчені навчилися повертати до життя мозок, який помер дві години тому.