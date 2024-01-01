В одночку на лижах 1100 км через Антарктиду: британка встановила новий рекорд

Офіцер медслужби британської армії перетнула найхолодніший континент і бодралася до Південного полюса втретє.

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Харпріт Каур "Пріт" Чанді, 35-річна британка індійського походження, фізіотерапевт і медичний офіцер британської армії, стверджує, що встановила новий світовий рекорд, ставши жінкою, яка найшвидше перетнула Антарктиду на лижах поодинці, і побила два інших світових рекорди Гіннеса з антарктичного трекінгу. Про це пише видання The Guardian.

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Новий рекорд

Капітан Харпріт Чанді на прізвисько "Полярна Пріт" стверджує, що встановила свій третій світовий рекорд, подолавши 1130 км антарктичним льодом за 31 день, 13 годин і 19 хвилин.

Вона обігнала попередню рекордсменку, канадку Керолайн Коте, на один день, 14 годин і 34 хвилини. Книга рекордів Гіннеса повинна буде перевірити цю заяву, що може зайняти кілька місяців.

"Я втомилася, але так рада, що зробила це. Антарктида — дивовижне місце, і перебувати тут — абсолютний привілей. Це не те місце, яке може завоювати будь-яка людина, це місце, до якого ви ставитеся з повагою і сподіваєтеся, що воно дасть вам змогу безпечно пройти", — сказала Харпріт Чанді журналістам.

Чанді покинула затоку Геркулес на шельфовому льодовику Ронне 26 листопада і прибула на південний полюс о 2:24 ранку за британським часом у четвер.

Перші рекорди Чанді

Вона вперше увійшла в історію, ставши першою кольоровою жінкою, яка здійснила 700-мильну подорож Антарктикою наодинці й без підтримки до Південного полюса 2021 року.

Наступного року вона побила два світові рекорди, зокрема завершила найдовшу одиночну полярну лижну експедицію без підтримки.

"Я схудла на 20 кг [під час попередньої поїздки], отримала кілька травм і в лютому перенесла операцію. Мені знадобився певний час, щоб прийти до тями, саме тоді я зрозумів, наскільки мені погано, і тільки влітку я почав почуватися краще", — розповіла вона.

Готуючись до нової поїздки в Антарктиду, Чанді каталася на лижах 12-13 годин на день і тягнула сани вагою 75 кг, у яких було все необхідне для виживання.

"Це, безумовно, не був спринт, але мені доводилося постійно оцінювати свої сили і те, як довго я можу кататися на лижах щодня. Занадто довго або занадто швидко, і я видихнуся. Якщо буду просуватися занадто повільно або зійду з дистанції раніше, я не встановлю рекорд", — сказала вона.

Жінки в Антарктиді

Жінки в Антарктиді, не кажучи вже про жінок, які здійснювали поодинокі експедиції континентом, з'явилися через більш ніж століття після того, як туди вперше прибули чоловіки. У 1821 році американського мисливця на тюленів Джона Девіса вважали першою людиною, яка ступила на Антарктиду. Лише 1935 року перша жінка, дансько-норвезька дослідниця Керолайн Міккельсен, ступила на Антарктичний континент.

Ще через 59 років норвежка Лів Арнесен 1994 року завершила 50-денний похід і стала першою жінкою, яка успішно здійснила одиночну експедицію на Південний полюс. Харпріт Каур Чанді повторила цей подвиг ще через 27 років.

Нагадаємо, чоловік встановив незвичайний рекорд. Стів Куені вирізав із гарбуза човен і за 11 годин проплив на веслах понад 60 км. Новий рекорд очікує на офіційне підтвердження.

Раніше Фокус писав, що в Антарктиді вперше приземлився Boeing 787. Серед 45 пасажирів були вчені з Норвезького полярного інституту, які замовили рейс, щоб доставити їх і 12 тонн обладнання на дослідницьку станцію в Антарктиді.