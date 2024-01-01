Як дві краплі води. Близнюків розділили при народженні, але вони прожили "однакове життя" (фото)

Брати не знали про існування одне одного майже 40 років, але обрали однакову марку машини та навіть дружин з одними іменами.

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Неймовірні історії всюди, як-от ця: близнюків Джима і Джеймса розділили під час народження в 1940 році. Хлопчиків усиновили дві окремі сім'ї й дали їм свої прізвища. Названі батьки розповіли синові Джиму Спрінгеру, що він мав брата, однак також сказали, що він помер при народженні, пише Daily Star.

У результаті близнюки росли в Міннесоті (США) на відстані всього 60 кілометрів і навіть не підозрювали про існування один одного. Поки все не змінилося 1979 року, коли чоловікам виповнилося 39 років: Джиму Льюїсу вдалося роздобути контактні дані свого близнюка і він відшукав брата.

Дивовижним виявилося те, що попри відстань, близнюки фактично прожили "однакове життя". Обидва вони обрали одну й ту саму марку машин, працювали на одній і тій самій роботі, і обрали дружин з однаковими іменами — Лінда. Крім того, їхні домашні улюбленці носили однакові імена — Той, а також брати віддавали перевагу одним і тим самим хобі: не любили правопис, але захоплювалися математикою в студентські роки.

Близнюки прожили майже однакове життя Фото: HaveSomeFun3344/YouTube

Мабуть, найдивовижнішим здається те, що обидва близнюки одружилися повторно, коли стало очевидно, що з Ліндами нічого не вийде. У їхніх других дружин також були однакові імена — цього разу близнюки повели під вінець жінок, на ім'я Бетті.

Не менш неймовірним здається і те, що у близнюків також були окремі брати, яких назвали Ларрі. Пізніше у них з'явилися власні діти й тут знову не обійшлося без однакових імен — обидва сини близнюків, на ім'я Джеймс Алан.

Також виявилося, що обидва близнюки були завзятими курцями, страждали на мігрень і працювали у сфері безпеки: Джим Льюїс працював охоронцем, а його брат Джим Спрінгер — заступником шерифа.

Пізніше обидва близнюки взяли участь у дослідженні доктора Томаса Бушара з Університету Міннесоти. Під час аналізу дослідник попросив чоловіків пройти тести на особистість, вивчив історію їхніх хвороб і навіть записав мозкові хвилі. Це здається неймовірним, але результати всіх тестів виявилися ідентичними. Далі вчені попросили близнюків намалювати картину та обидва чоловіки зобразили одне й те саме. За словами автора дослідження, доктора Бушара, такої приголомшливої схожості близнюків він ще не зустрічав.

Раніше Фокус писав про те, що бразильське містечко "захоплюють" близнюки: диво чи експерименти нацистського Ангела смерті.