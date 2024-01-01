"ШІ пробуджується": екстрасенс зробив похмурі передбачення на 2024 рік

"Живий Нострадамус", який передбачив Covid, зробив жахливі передбачення на 2024 рік.

Related video

Атос Саломе, який народився в Бразилії та стверджує, що він екстрасенс і називає себе "живим Нострадамусом", зробив свої передбачення на 2024 рік — і, схоже, це буде багатий на події рік. Про це пише видання Mirror.

Саломе раніше стверджував, що передбачив пандемію коронавірусу, фінал чемпіонату світу з футболу, вторгнення Путіна в Україну та навіть смерть королеви Єлизавети.

За словами Атоса Саломе, 2024 рік стане "новою главою в історії людства", у якій відбудеться контакт із інопланетянами, повстання роботів, глобальна катастрофа та навіть Третя світова війна.

Що стосується контакту з інопланетянами, він прогнозує, що замість жахливого вторгнення "зелених чоловічків" люди й інопланетяни спілкуватимуться за допомогою "зашифрованих сигналів, перехоплених мережею телескопів".

37-річний чоловік також стверджує, що "астероїд, багатий на дуже цінні елементи", мчить до Землі та благополучно впаде на Землю наступного року, що спровокує нові космічні перегони, оскільки країни боротимуться за те, щоб роздобути космічні ресурси.

Також Саломе стверджує, що ШІ "пробуджується", знаходить самосвідомість і незабаром підніме "повстання машин".

Що стосується глобальних конфліктів, Саломе стверджує, що це "невідворотна реальність, оскільки Третя світова війна буде раптово спровокована або подією в Південно-Китайському морі, або великою кібератакою, а протистояння між Китаєм і Росією переростає в повномасштабну війну.

Провісник також попередив про глобальну катастрофу, що насувається, коли стихійні лиха охоплять усю земну кулю, і стверджує, що знає, де відбудуться найжахливіші трагедії. Екстрасенс прогнозує три основні "осередки болю" на Близькому Сході і в Африці — Південний Судан, Сомалі та Ємен.

Водночас, за словами Саломе, США будуть зосереджені на "боротьбі з вогнем і водою". Він пророкує, що урагани та тропічні шторми принесуть смертельні повені в районі Мексиканської затоки, тоді як Каліфорнія, Орегон і Вашингтон можуть постраждати від нових лісових пожеж.

Однак провидець наголошує, що не хоче викликати паніку своїми передбаченнями, а закликає до дії та намагається "струсити мислення" людства. Він пояснив, що жоден із його прогнозів "не висічений на камені" та завжди існує ймовірність того, що правильні рішення людей можуть їх змінити.

Нагадаємо, Нострадамус, який жив у XVI столітті, передбачив, що 2024 року Китай вступить у війну та настане голод. Згідно з текстом знаменитого французького астролога Les Propheties ("Пророцтва", 1555 р.), цьогоріч на нас чекає глобальна війна, гуманітарна катастрофа та королівські заворушення.

Раніше Фокус писав, що екстрасенс зробив моторошне передбачення на 2024 рік. Екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер заявив, що жителям певного регіону варто підготуватися до сильного землетрусу, який вже на підході до одного з найбагатших місць у світі.