Британка, яка жила на допомогу, стала мільйонеркою після двох грандіозних виграшів у бінго

Історія успіху мами чотирьох дітей у 2019 році вразила багатьох людей. За 10 днів Аніта Кемпбелл змогла віддати кредит і купити новий будинок своєму батькові.

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Аніта Кемпбелл із графства Дарем (Велика Британія) через поганий стан здоров'я отримувала універсальний кредит, але, двічі вигравши за кілька днів понад 500 000 фунтів стерлінгів (понад 24 млн гривень), розплатилася з боргами. Про цю дивовижну історію, яка трапилася 2019 року, згадує The Mirror.

Мати чотирьох дітей, змушена жити на допомогу, стала мільйонеркою після незвичайного повороту долі, який повністю змінив її життя.

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Аніта Кемпбелл двічі виграла в онлайн-бінго за кілька днів. Щоразу жінка виграла понад 500 000 фунтів стерлінгів (понад 24 млн гривень). Через проблеми зі здоров'ям британка отримала універсальний кредит, але після перемоги купила своєму літньому батькові новий будинок і змогла розплатитися з боргами.

"Це все ще трохи схоже на сон. Я на сьомому небі від щастя. Я досі не можу в це повірити. Я одразу подумала, що на ці гроші зможу допомогти своїм дітям", — розповідала про виграш 2019 року Аніта.

Британка виграла 597 000 фунтів стерлінгів (майже 29 млн гривень) через кілька годин після того, як приєдналася до онлайн-гри в бінго. А всього через 10 днів після цього вона виграла ще 522 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 25 млн гривень).

"Я просто не могла повірити, що знову виграла", — зізнавалася вона.

Аніта Кемпбелл, яка жила на допомогу, стала мільйонеркою Фото: brit

Аніта одразу ж відправила своїх чотирьох дітей у похід по магазинах і купила іграшки для тоді п'ятирічного онука.

"Він зателефонував мені і запитав: "Бабусю, ти багата? Можна мені трохи Лего?" — згадала британка.

Аніта також переїхала з орендованого будинку в нову квартиру, віддавши старі меблі. Жінка виплатила кредит і борги за похорон своєї матері, що відбувся роком раніше.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.