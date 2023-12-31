Уникнув "побоїща": келих пива врятував життя британцю під час руйнівного шторму (фото)

Попри сильні пориви вітру та пошкодження майна, стихія вирувала лише 15 секунд.

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Один чоловік стверджує, що пінта пива врятувала йому життя під час "чистої бійні", через шторм "Герріт", унаслідок якої будинки у Великій Британії були повністю зруйновані. Про це пише Daily Star.

У Сталібріджі (Манчестер, Англія) власники будинків були приголомшені жахливими руйнуваннями. Передбачається, що причиною став "локальний торнадо".

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Попри сильні пориви вітру і пошкодження майна, торнадо тривав лише 15 секунд, а місцевий житель Енді Тернер назвав трагічні руйнування "чистим побоїщем". Після цього він розповів про те, що, на його думку, було ураганом, унаслідок якого машина його дружини не підлягає ремонту, а його власний автомобіль був повалений деревом.

"Учора ввечері, о 23:30, був ураган. Він тривав близько 15 секунд. Машини були припарковані біля будинку. Машина моєї дружини списана, а моя машина прийняла на себе частину удару дерева. Просто щастя, що ніхто не постраждав. Це була чиста бійня", — розповів британець.

Багато машин не підлягають ремонту Фото: SWNS

Момент коли розгулялася стихія бачили й інші люди. 21-річний мешканець Юен Волш вважає, що його життя було врятовано в той момент, коли він вирішив завітати до бару.

"Я був у Wetherspoons, коли це сталося. Вікна сусіднього бістро виходили на вулицю. Я щойно закінчив роботу і збирався йти додому, але вирішив зайти в паб — можливо, цей келих пива врятував мені життя", — сказав він.

Місцеві жителі вважають дивом, що ніхто не загинув Фото: Daily Mirror

Видання зазначає, що через зимовий шторм "Герріт" постраждали автівки та були побиті будинки, в деяких випадках з яких зривало цілі дахи. Місцеві жителі вважають дивом, що ніхто не загинув.

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Також стало відомо, що нашестя жаб призвело до масштабних ДТП. Земноводні заполонили вулиці та будинки після того, як у цьому районі пройшли сильні дощі, внаслідок яких переповнилися стоки й утворилися слизькі калюжі.