Вчителька жахнулася через "образливий" подарунок на Різдво від школи

Жінці як подарунок від роботодавця вручили експрес-тест на Covid.

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Вчителям нерідко дарують нові кухлі або коробки шоколаду в період Різдва, і вони завжди вдячні за будь-які подарунки, які вони отримують від своїх учнів — незалежно від того, наскільки вони маленькі. Але одна вчителька поділилася своїм жахом з приводу подарунка, який вона отримала від свого роботодавця, а не від учня чи батьків. Замість шоколадних цукерок, печива або будь-якого іншого класичного різдвяного подарунка вчительці подарували тест на Covid. Про це повідомляє видання Мirror.

Так, вчителька малювання щосили намагалася стримати розчарування, демонструючи подарунок.

Вона сказала: "Я в замішанні. Це жарт? Я отримала від школи різдвяний подарунок. Це експрес-тест на Covid".

Вчителька зняла з коробки обгортковий папір із зображенням льодяників, щоб показати тест, який використовується для виявлення вірусу, що спричиняє COVID-19, через тестування зразків із вашого носа та рота.

Історія цього американського педагога стала вірусною в мережі, оскільки глядачі були приголомшені дивним подарунком.

Одна людина написала: "Це безкоштовні тести, які я щойно отримав сьогодні поштою від уряду". А інша додала: "Вибачте, але, боже мій, я не очікував, що це буде так погано" з трьома смайликами, що сміються.

Вчителька розлютилася через "образливий" різдвяний подарунок від школи

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