Люди були приголомшені, дізнавшись, як насправді роблять популярні льодяники

Основою всім відомих солодощів є цукор, кукурудзяний сироп та ароматизатор, які необхідно змішати і варити.

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Цукерки стали синонімом Різдва: барвисті солодощі можна побачити всюди — від листівок і пакувального паперу до фільмів у святковий період. Але спочатку вони з'явилися як прості білі солодкі палички, які були популярними європейськими ласощами. Але вже в 1600-х роках німецький кондитер надав льодяникам тієї форми, яку ми бачимо сьогодні, — тоді він хотів піднести дітям що-небудь, що зробить їх щасливими під час довгих церковних служб на Різдво. Про це повідомляє видання Мirror.

"Тільки у Сполучених Штатах щороку виробляється близько 2 мільярдів льодяників", — ідеться в джерелі.

Але це не означає, що компанії, які їх виробляють, більшу частину року відпочивають. Натомість, вони зайняті цілий рік, щоб задовольнити величезний попит, який виникне у святковий сезон.

Незважаючи на барвистий дизайн і довгу, мінливу історію солодких ласощів, інгредієнти залишилися колишніми.

Цукор також є основою льодяника, поряд із кукурудзяним сиропом, який робить льодяники блискучішими, і м'ятною олією або штучними ароматизаторами, які використовуються для створення спеціального смаку. Експерти пояснюють, що виготовлення самих "паличок" із цих трьох інгредієнтів є "чарівним процесом".

У величезних мідних котлах кукурудзяний сироп, цукор і воду нагрівають доти, доки не утворяться тверді нитки. Щойно ця температура досягається, суміш поміщають на охолоджувальний стіл, а потім розділяють на дві частини. Одна буде пофарбована харчовим барвником, а інша — змішана з ароматизатором м'ятної олії. Потім незабарвлену м'ятну частину надягають на гачок, щоб вона "провітрилася" і стала непрозорою.

Пофарбовану в червоний колір масу перед укладанням на білу перетворюють на "довгі тонкі мотузки". Потім за допомогою спеціального апарату розрізають кожну частину на потрібну довжину і згинають один кінець у формі тростини. Потім їх охолоджують, щоб вони затверділи і зберегли цю класичну святкову форму.

Після цього кожен шматок льодяника упаковується, і обладнання фабрики здатне виконувати цю роботу тисячі разів на годину — щоб до свят було достатньо льодяників для всіх, хто захоче.

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