В'язання під хеві-метал, равликові перегони і носіння дружин: топ 10 незвичних конкурсів у світі

Наступного року в світі відбудуться такі відомі дивні конкурси, як боротьба в соусі, конкурс найогидніших собак і підводних шахів.

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У світі вигадали чимало незвичних конкурсів, які попри свою дивакуватість збирають велику кількість учасників та глядачів. Це може бути симуляція гри на гітарі, підводні шахи, конкурс на найбридкішого собаку та інші. UPI зібрав 10 найпопулярніших та найдивакуватіших конкурсів у світі, які заплановані у 2024 році.

Конкурс найпотворніших собак у світі

Щороку на ярмарку Сонома-Марін в Каліфорнії (США) збираються власники собак з оригінальною зовнішністю. Вони змагаються за такий собі приз "антикраси". Найогидливіший собака, який зміг підкорити серце глядачів та суддів отримує приз, зокрема 1500 доларів США та участь у шоу Today на NBC.

Щорічний конкурс спрямований на відзначення недосконалих собак і заохочення домашніх тварин, які потребують хороших домівок.

Конкурс імітаторів пташиного співу

Конкурс імітаторів пташиного співу The Homer Brewing Company Bird Calling Competition щороку проходить на Алясці. Його учасники збираються в затоці Качемак і змагаються, хто краще зможе передати пташині звуки кількох місцевих видів.

Звуки птахів, які зазвичай чтут імітують, включають орлів, чайок, журавлів і горобців.

Призи конкурсу включають фірмовий шоколад, футболки з птахами та подарункові сертифікати.

Чемпіонат США з кефалі — онлайн

На цьому чемпіонаті його учасники міряються онлайн в кого найдовше волосся позаду і зісттрижене спереду — такої собі зачіски кефалі. Конкурс має назву Mullet Championships.

Він враховує змагання різних вікових категорій, а також серед жінок, чоловіків, підлітків та дітей. Переможці в кожній категорії отримують титул найкращої кефалі Америки, а також приз у розмірі 2500 доларів.

Американка Тамі Маніс не стриглася 33 роки і встановила світовий рекорд з найдовшої кефалі

Чемпіонат світу з в'язання під хеві-метал

У цьому незвичайному конкурсі беруть участь учасники з таких країн, як Фінляндія, Сполучені Штати, Японія, Данія, Латвія, Росія та Швеція. Учасники конкурсу мають завдання — щоб поєднати свої вміння в’язати та паралельно танцювати під важкий рок.

На першій події у 2022 році кожен учасник приєднався до хеві-метал-гурту Maniac Abductor на сцені, щоб танцювати та плести в такт музиці.

Подія 2023 року була скасована, але організатори пообіцяли, що Чемпіонат світу з хеві-метал в’язання повернеться у 2024 році.

Чемпіонат світу з носіння дружин

У Фінляндії щороку проводять незвичний конкурс для подружніх пар — носіння дружин. Чоловіки мають пронести своїх дружин до фінішу, при цьому здолавши на шляху усілякі перепони, зокрема, з бруду.

Відбіркові змагання проводяться в країнах по всьому світу, щоб вирішити, хто представлятиме свою країну на чемпіонаті у Фінляндії, де зародився спорт носіння дружини. Пара-переможець заробляє стільки пива, скільки важить дружина.

Чемпіонат світу з боротьби в соусі

У Англії щороку проходить конкурс з боротьби в соусі. Учасники демонструють свою майстерність у боротьбі в Rose 'N' Bowl, де басейн наповнений ланкаширською підливою.

Окрім навичок боротьби, учасників оцінюють на основі костюмів, комедійної присутності та розважальної цінності.

Чудовий рукопашний бій збирає кошти для хоспісу Східного Ланкаширу.

Чемпіонат світу із шахів у воді

У Лондоні щороку проводять конкурс з підводних шахів. Його учасники мають бути не лише вправними шахістами, а й пірнальниками, оскільки шахматна дошка розташована під водою, а щоб зробити хід, учасник конкурсу має пірнути вводу і там переставляти фігури.

Програє той, кому не вистачило повітря, або той, хто зрештою отримав шах і мат.

У цьому щорічному змаганні перевіряються навички гри в шахи та об’єм легенів, де гравці по черзі пірнають під воду, щоб зробити свої ходи на шаховій дошці, зануреній у басейн.

Американський шаховий майстер Ітан Ілфельд сказав, що тривала дискусія про те, чи є шахи мистецтвом, наукою чи спортом, привела його до створення шахів у воду як варіанту гри, яка "однозначно є спортом".

Чемпіонат світу із серфінгу для собак

У Каліфорнії в США проводять не лише конкурс на найпотворнішого собаку, а й на того, хто вміє серфіти. Собаки з даром рівноваги щороку збираються на пляжі Лінда Мар, щоб зібрати гроші на благодійність, катаючись на хвилях.

Собаки, які не "товаришують" з дошкою для серфінгу, можуть позмагатися у ловлі фрісбі, перекиданні м’яча та собачій моді.

Частина доходів щороку передається різним некомерційним організаціям із собак, серфінгу та екологічним організаціям.

Чемпіонат світу з гри на повітряній гітарі

У Фінляндії щороку проходить конкурс гри на уявній гітарі. Гравці виходять на сцену, обирають композицію і створюють рухи, ніби вон грають на гітарі.

Конкурсантів оцінюють за технічними якостями, зовнішністю на сцені та складним для визначення поняттям "повітряність".

Чемпіонат світу з гри на повітряній гітарі був заснований у 1996 році з метою просування концепції миру у всьому світі.

Чемпіонка гри на уявній гітарі - японка Нанамі Нагура

Чемпіонат світу з равликових перегонів

У Англії вже не один рік проводять незвичні перегони. В них беруть участь равлики.

Перегони равликів вперше відбулися в 1960-х роках. Завдання равликів — подолати відстань 13 дюймів, щоб виграти головний приз: кружку салату.

Світовий рекорд у гонці був встановлений у 1995 році, коли слизький спринтер на ім'я Арчі зумів подолати необхідну дистанцію за 22 секунди.

Нагадаємо, що у США орегонський кажан другий рік поспіль перемагає в щорічному національному конкурсі краси. Цього разу приз дістався тварині на прізвисько Вільям Шекспір із Батте-Фоллс в окрузі Джексон.