Водій служби доставки виграв майже $5 млн у лотерею, але продовжив працювати (фото)

Чоловікові довелося двічі попросити перевірити свій виграш, перш ніж він зрозумів, скільки він виграв.

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Батько трьох дітей і за сумісництвом водій служби доставки Tesco Джонні Джонстон одного разу ліг спати і побачив повідомлення у своєму телефоні про "хороші новини про ваш квиток". Він припустив, що він щойно виграв щасливий купон. Але коли наступного ранку він прочитав лист повністю, він зрозумів, що виграв у лотерею величезну суму. Про це повідомляє видання Метго.

Він розповів, що навіть після прочитання електронного листа спочатку думав, що виграв 48 тисяч доларів, і попросив свою партнерку Христину Вільямс перевірити ще раз.

Він пояснив: "У неділю вранці я сидів на краю ліжка, намагаючись зрозуміти сенс того, що бачив. Я просто продовжував дивитися на цифри на моєму рахунку".

За словами Джонстона, він подумав, що це лише виверт шахраїв, але вирішив зателефонувати до Камелоту і перевірити ще раз. Там йому підтвердили виграш у 4,8 мільйона доларів.

"Я все ще не вірю. Це мрія для мене і моєї родини. Я завжди багато працював, і ця перемога дасть нам змогу зробити те, про що раніше ми могли тільки мріяти. Мені б дуже хотілося, щоб ми всі поїхали на Кариби, можливо, в круїз, як це звучить і виглядає неймовірно. У нас ніколи не було сімейного відпочинку разом. Мені просто потрібно спочатку подати заяву на отримання паспорта", — сказав він.

Крім того, щасливчик зазначив, що хоче продовжувати свою роботу навіть незважаючи на багатство, що звалилося.

Водій служби доставки Tesco виграв майже $5 млн у лотерею

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний квиток. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.