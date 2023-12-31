"Це могла бути я": переможці найбільших виграшів у лотерею за 2023 рік

П'ять найбільших виграшів у лотерею, які змінили життя щасливчиків і додали світлих моментів у цей рік.

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2023 рік був неймовірно щасливим для деяких щасливчиків, які змогли підкорити вершину лотерейних розіграшів. Сьогодні ми розповімо вам про найбільш приголомшливі виграші, які змінили долі людей і стали гучною луною удачі в усьому світі. Інформацію для вас зібрав Фокус.

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Зануримося ж у зворушливі деталі історій, які можуть залишити вас здивованими і, можливо, назавжди змінять ваше сприйняття слова "удача".

1,765 мільярда доларів — Powerball, 11 жовтня 2023 року

Один білет, проданий у Каліфорнії (США), збігся з усіма шістьма кулями й приніс людині, ім'я якої не розголошують, приз у розмірі $1,765 мільярда, повідомляють на сайті Powerball. Переможець міг отримати 774,1 мільйона доларів одноразовим платежем або ж усю суму, але частинами протягом кількох років.

Виграшний білет було продано в магазині Midway Market & Liquor на Frazier Mountain Park Road у Фрейзер-Парку, згідно з даними Каліфорнійської лотереї.

Ілюстративне фото Фото: Nachedeu

Це був другий за величиною джекпот Powerball, а також другий за величиною джекпот лотереї США за всю історію. Переможці найбільших джекпотів за всю історію лотерей були з Каліфорнії.

"Вітаємо нового мільярдера Powerball і мільйони гравців Powerball, які виграли інші грошові призи під час цього розіграшу", — сказав Дрю Світко, голова групи по продуктах Powerball і виконавчий директор лотереї Пенсільванії.

1,602 мільярда доларів — Mega Millions, 8 серпня 2023 року

Історичний джекпот Mega Millions виграно. Саме з такими заголовками вийшли американські газети того дня.

Один білет, проданий у Флориді (США), збігся з усіма шістьма кулями й виграв джекпот у розмірі 1,602 мільярда доларів, повідомляється на сайті Mega Millions. Переможець, ім'я якого не розголошують, також може вибрати варіант із грошовою виплатою в розмірі 794,2 мільйона доларів. Підсумковий джекпот виявився вищим за оголошений через вищі, ніж очікувалося, продажі.

Ілюстративне фото Фото: SiLive

Виграшний білет було продано в супермаркеті Publix на бульварі Атлантик у Нептун-Біч, штат Флорида.

Джекпот став найбільшим джекпотом Mega Millions за всю історію. Приз став другим за величиною в історії лотерей США, поступившись тільки джекпоту Powerball у розмірі 2,04 мільярда доларів у 2022 році. Виграшними номерами, розіграними у вівторок, 8 серпня 2023 року, були: 13, 19, 20, 32, 33 і Megaball 14. Множник був 2x.

1,348 мільярда доларів — Mega Millions, 13 січня 2023 року

П'ятниця 13-те виявилася вдалою для одного з учасників Mega Millions. Володар одного білета зі штату Мен (США) увійшов у новий рік ставши значно багатшим. Його білет став єдиним, у якому збіглися всі шість номерів (білі кулі 30, 43, 45, 46 і 61, а також золотий Mega Ball 14).

Приз становив 1,348 мільярда доларів (723,5 мільйона доларів готівкою), що є другим за величиною джекпотом в історії гри. Остаточна сума виграшу трохи відрізнялася від оцінок і була заснована на фактичних продажах. Виграшний білет було продано в Hometown Gas & Grill у Лівані, штат Мен.

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"Вітаємо лотерею штату Мен, яка щойно виграла свій перший в історії джекпот Mega Millions", — зазначив директор лотереї штату Огайо Пет Макдональд, провідний директор консорціуму Mega Millions.

1,08 мільярда доларів — Powerball, 19 липня 2023 року

Білет, проданий у Каліфорнії, став єдиним переможцем джекпоту Powerball у розмірі 1,08 мільярда доларів. Лотерейний приз став шостим за величиною в США за всю історію. Ім'я переможця не називалося.

Сума грошового опціону для розіграшу 19 липня оцінювалася в 558,1 мільйона доларів, повідомили представники лотереї.

Ілюстративне фото Фото: WBTW

"Остаточні продажі квитків збільшили розмір джекпоту, який на момент розіграшу перевищив колишню оцінку в 1 мільярд доларів і становив 1,08 мільярда доларів", — сказав Дрю Світко, голова групи продуктів Powerball і виконавчий директор лотереї Пенсільванії.

Це був третій за величиною Powerball і третій раз за 31-річну історію лотереї, коли джекпот сягнув порога в мільярд доларів.

754,6 мільйона доларів — Powerball, 6 лютого 2023 року

Беккі Белл з Оберна, штат Вашингтон (США) виграла головний приз Powerball у розмірі 754,6 мільйона доларів. Цей виграш став п'ятим за величиною за всю історію лотерейної гри.

Жінка, купила щасливий білет у місцевому продуктовому магазині Fred Meyer 5 лютого. Белл, яка довгий час працювала аналітиком у компанії Boeing, побачила, що тоді передбачуваний джекпот становив 747 мільйонів доларів. Вона вже купила один білет Powerball, але число надихнуло її на купівлю другого. Саме він і виявився єдиним виграшним білетом із величезним джекпотом у розмірі 754,6 мільйона доларів. Жінка не відразу зрозуміла, що стала великим переможцем.

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"Наступного дня я готувалася до зустрічі о 6:20 ранку, прокручувала віджет новин, і тут на екрані з'явилася стаття про виграшний білет, проданий в Оберні, і я подумала: "Це могла бути я". Але я ніколи в житті не вигравала більше ніж 20 доларів. Можете уявити мій шок, коли я зрозуміла, що щойно сталося. Я просто зламалася і заплакала", — розповідала Беккі Белл.

Після зустрічі американка перевірила свої білети і дізналася, що другий квиток збігся з усіма шістьма виграшними номерами. Приз у розмірі 754,6 мільйона доларів став п'ятим за величиною джекпотом в історії Powerball і дев'ятим за величиною за всю історію лотерей США, згідно з даними Powerball.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.