Чути крики: величезна хвиля накрила людей, які спостерігали за штормом із пляжу (відео)

Щонайменше вісім осіб дістали травми під час сильного припливу і були госпіталізовані.

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Цього тижня на узбережжя Каліфорнії (США) обрушилися потужні хвилі. Багато людей, які спостерігали за штормом, постраждали. Про це пише The Indepententent.

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Величезна хвиля застала зненацька глядачів, які залишилися на березі Тихого океану, попри попередження Національної метеорологічної служби. Фахівці рекомендували місцевим жителям уникати близькості до води найближчими днями, проте дехто все одно проігнорував застереження, щоб зробити рідкісні знімки.

Унаслідок цього Лос-Анджелеське пожежне управління повідомило, що 28 грудня щонайменше вісім осіб дістали травми під час сильного припливу і були госпіталізовані.

Хвилі сягали восьми метрів Фото: Facebook

Бурхливу стихію вдалося зняти на камеру, і на записі видно, як потужний потік води збиває кількох людей з ніг. Уточнюється, що висота хвиль того дня сягала майже восьми метрів. На пляжі було чути крики.

"Хвилі можуть запросто збити людей з ніг і забрати їх. Будьте гранично обережні! Ці хвилі б'ють на 28-33 фути й можуть легко пробити верхівки невисоких скель або морських стін, як тут", — написала Національна метеорологічна служба.

У Південній Каліфорнії пожежна служба округу Вентура поділилася відеозаписом, на якому видно, як відпочивальники намагаються втекти від хвилі, що обрушується на пляж, і багато хто з них падає, коли вода підіймає їх із ніг.

"Через цю хвилю вісьмох людей доправили до місцевих лікарень. З метою вашої безпеки, будь ласка, уникайте району біля океану, оскільки це може бути досить небезпечно", — написали представники департаменту на сайті X (колишній Twitter).

На сайті округу, присвяченому надзвичайним ситуаціям, чиновники попереджають, що потужні хвилі та сильні розривні течії становлять "небезпеку утоплення", вони хвилі можуть промайнути пляжем без попереджень.

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