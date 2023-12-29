"Забув про булочку": жінка показала смішну реакцію коханого на її третю вагітність (відео)

Кумедний ролик американського сімейства зібрав 23 мільйони переглядів у TikTok.

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Багатодітна матір Ліз-Роуз Шорт з США полюбляє розігрувати свого чоловіка Коді. Жінка з хорошим почуттям гумору щоразу знаходить оригінальний спосіб, як повідомити йому гарну новину.

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Аби натякнути коханому на третю вагітність, жінка поклала булочку в духовку. Потім нібито терміново поїхала у справах, "забувши" про приготування вечері. Коли ж вона повернулася додому, то злий чоловік, що працює механіка підводного човна, демонстративно відкрив духовку, вказуючи на згорілу страву.

Ліз-Роуз кілька разів намагалась натякнути благовірному, але він так і не зрозумів її жарту. Тож вона сказала прямо: "У нас буде дитина". Після чого радісний Коді кинув кухонний рушничок й з широкою посмішкою та словами "я так тебе кохаю" обійняв дружину.

Кумедне відео сімейства Шорт переглянули 23 мільйони разів у TikTok. В описі до ролика написано: "Коли ти псуєш власне оголошення про вагітність, забувши булочку в духовці".

Користувачі мережі жартують у коментарях.

"Так, він витягнув, але не досить швидко. Тепер булочка в духовці. Вітаємо і дякуємо за службу"

"Я щойно витягнув її. Ні, сер, ви якраз цього не зробили"

"Він точно не витягнув"

"Я теж готувала булочку в духовці. Нікому не рекомендую"

"Щиро вітаю! Крім того, він схожий на Джоша Хендерсона!"

"Ой, а скільки ж радості в його очах".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як матір Харлі Уолтон з Великої Британії розсміялась, коли почула, яку саме роль зіграє її шестирічний син Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у TikTok й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою соцмереж.

Окрім того, ми розповідали про 33-річну Айні Сухайді з Лондона, яка опублікувала у TikTok відео зі своєю реакцією на красеня-незнайомця. Її короткий ролик уже зібрав кілька мільйонів переглядів, тисячі коментарів та поширень.