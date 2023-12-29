Провела експеримент: модель прийшла у спортзал до чоловіків без одягу (відео)

Короткий ролик відомої моделі та стрімерки Наталі Рейнольдс дуже жорстко розкритикували користувачі мережі.

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Модель та стрімерка Наталі Рейнольдс провела незвичний соціальний "експеримент", завітавши до спортзалу з фарбою на тілі замість одягу. Один з присутніх там чоловіків висловив своє невдоволення та попросив дівчину забратися геть.

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"Якщо ви без одягу, то маєте вийти звідси, пані", – сказав один з відвідувачів тренажерного залу, на що Наталі відповіла: "Я одягнена".

Незнайомець додав, що достатньо довго працює у сфері розваг і розумію, в чому справа. Він також попросив не знімати його без дозволу та пішов до виходу.

Цей короткий ролик, опублікований у соцмережі X (колишній Twitter), жорстко розкритикували користувачі мережі.

"Цей чувак був на 100% правий"

"Він вказав на твою дегенеративну поведінку, а ти зіграла роль жертви"

"І хлопець має рацію. Уявіть собі чоловіка, який ходить по спортзалу таким чином, його вигнали б і довічно заборонили користуватися тим спортзалом"

"Спортзал – для того, щоб тренуватися, а не демонструвати розмальований одяг. Її треба забанити на все життя"

"Набридли ці VIP-особи. Ходять з охороною і думають, що недоторкані".

Того ж дня Наталі почала виправдовуватись у соціальних мережах. Дівчина запевнила, що на ній був гімнастичний бюстгальтер та штани для купання.

"Чому всі реагують так, ніби я гола? Багато хто носить такі штани в тренажерному залі. Але у моєму випадку така реакція, ніби це кінець світу", – здивувалась стрімерка та дала посилання на кліп з іншим блогером, який займається подібними експериментами.

Cтрімерка Наталі Рейнольдс

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який розбив битою скло свого Lamborghini задля переглядів. Як з'ясувалося, хлопець все ж схитрував. Лобове скло автівки було пошкоджене до запису відео і так чи інакше потребувало заміни.

Крім того, ми розповідали про чоловіка, який обклеїв кожен міліметр будинку батьків святковою обгорткою. Йому вдалося зібрати понад 2,7 мільйона підписників у TikTok завдяки роликам із незвичайними ідеями.