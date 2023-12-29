Провела експеримент: модель прийшла у спортзал до чоловіків без одягу (відео)
Короткий ролик відомої моделі та стрімерки Наталі Рейнольдс дуже жорстко розкритикували користувачі мережі.
Модель та стрімерка Наталі Рейнольдс провела незвичний соціальний "експеримент", завітавши до спортзалу з фарбою на тілі замість одягу. Один з присутніх там чоловіків висловив своє невдоволення та попросив дівчину забратися геть.Важливо
"Якщо ви без одягу, то маєте вийти звідси, пані", – сказав один з відвідувачів тренажерного залу, на що Наталі відповіла: "Я одягнена".
Незнайомець додав, що достатньо довго працює у сфері розваг і розумію, в чому справа. Він також попросив не знімати його без дозволу та пішов до виходу.
Цей короткий ролик, опублікований у соцмережі X (колишній Twitter), жорстко розкритикували користувачі мережі.
- "Цей чувак був на 100% правий"
- "Він вказав на твою дегенеративну поведінку, а ти зіграла роль жертви"
- "І хлопець має рацію. Уявіть собі чоловіка, який ходить по спортзалу таким чином, його вигнали б і довічно заборонили користуватися тим спортзалом"
- "Спортзал – для того, щоб тренуватися, а не демонструвати розмальований одяг. Її треба забанити на все життя"
- "Набридли ці VIP-особи. Ходять з охороною і думають, що недоторкані".
Того ж дня Наталі почала виправдовуватись у соціальних мережах. Дівчина запевнила, що на ній був гімнастичний бюстгальтер та штани для купання.
"Чому всі реагують так, ніби я гола? Багато хто носить такі штани в тренажерному залі. Але у моєму випадку така реакція, ніби це кінець світу", – здивувалась стрімерка та дала посилання на кліп з іншим блогером, який займається подібними експериментами.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який розбив битою скло свого Lamborghini задля переглядів. Як з'ясувалося, хлопець все ж схитрував. Лобове скло автівки було пошкоджене до запису відео і так чи інакше потребувало заміни.
Крім того, ми розповідали про чоловіка, який обклеїв кожен міліметр будинку батьків святковою обгорткою. Йому вдалося зібрати понад 2,7 мільйона підписників у TikTok завдяки роликам із незвичайними ідеями.