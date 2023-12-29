Працювали під прикриттям: поліцейські кидали коктейлі у випадкових перехожих (відео)

Крім кидання напоїв, обвинувачені офіцери їздили по калюжах, навмисно забризкуючи людей, які очікують на автобусних зупинках.

Related video

У США двох поліцейських під прикриттям із Луїсвілля, штат Кентуккі, покарали за їхні витівки, що викликають занепокоєння. Чоловіки кидали коктейлі в невинних перехожих із машин без розпізнавальних знаків. Про це повідомляє Inside Edition.

Важливо

Запідозрила в зраді: дівчина побила хлопця прикрашеною новорічною ялинкою (фото)

40-річний Кертіс Флінн і 36-річний Браян Вілсон протягом 11 місяців у 2018 і 2019 роках знущалися з людей заради розваги. Про ці інциденти стало відомо після появи відеозапису в соцмережах, що призвело до місцевого скандалу, який отримав назву "Slushy-gate".

Офіцери у формі, які патрулювали вулиці, знімали на відео свою неналежну поведінку і пізніше поділилися роликом із колегами.

Щонайменше 24 невинних людини були закидані напоями. Двох офіцерів, які перебували в машині, впізнали як 40-річного Кертіса Флінна і 36-річного Браяна Вілсона. Вони були членами елітної групи з боротьби з наркотиками під прикриттям. Обидва визнали себе винними. Флінн був засуджений до трьох місяців, а Вілсон — до 30 місяців.

40-річний Кертіс Флінн і 36-річний Браян Вілсон Фото: ABC News

Обвинувачені офіцери також їздили по калюжах, обливаючи людей, які чекали на зупинках.

Мер Луїсвілля Крейг Грінберг каже, що культура поліцейського департаменту змінилася, і такі інциденти більше не повторяться.

"Ми зосередилися на зовсім іншому підході до навчання. Ми стали приділяти більше уваги нагляду. Подібні інциденти будуть неприпустимі", — заявив Крейг Грінберг.

П'ятеро інших офіцерів були притягнуті до дисциплінарної відповідальності за те, що знали про порушення, але не повідомили про це. Їм було дозволено залишитися в поліції.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка збила машиною свого хлопця після його фото з іншою дівчиною. Еліс Вуд звинувачують у вбивстві Раяна Вотсона, з яким вона була у стосунках. Обвинувачення стверджує, що дівчина збила хлопця своїм Ford Fiesta і проїхала з ним 158 метрів.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.