"Третя вже на підході": мільйонер похвалився, що може дозволити собі кілька дружин

Курсат Йілдірім після перемоги в лотереї звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,6 мільйона доларів у перший місяць. Нещодавно він показав, як проводить свій вільний час.

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Мільйонер Курсат "Чіко" Йілдірім із Німеччини, який виграв у лотерею, у властивій йому манері похвалився, що "може дозволити собі двох дружин", а третя і зовсім уже на підході. Про це він розповів у короткому відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instargam.

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43-річний колишній шахрай, який виграв 24 вересня 2022 року в лотерею трохи більше ніж 10 мільйонів доларів, швидко звик до розкішного життя. Чоловік витратився на дорогі суперкари, нерухомість і помітні речі для нової дівчини Кендіс Ньюгас. Тепер він похвалився, що може дозволити собі другу дружину і навіть третю.

Більшість передплатників були розчаровані такою поведінкою переможця лотереї і назвали його "огидним" після того, як він показав, як його перша дівчина Кендіс і неназвана брюнетка розмовляють один з одним.

"Тепер, коли я став мультимільйонером, у мене є 10 мільйонів євро, я можу дозволити собі двох жінок. Одна арабка, інша німкеня. Тепер у мене дві жінки, люди. Тепер у мене дві дружини, а третя вже на підході", — говорить у відео колишній шахрай.

Брюнетка, яка розмовляла з Кендіс на відео Фото: иисус

Поки не відомо, чи серйозно Курсат говорить, але обурення, яке послідувало потім, було цілком реальним. Багато шанувальників не оцінили хвастощі мільйонера в соцмережах.

"Чесно кажучи, спочатку ти мені подобався, але поступово ти стаєш дедалі огиднішим", — написав один із них.

Шанувальники в Instagram, кількість яких дедалі більше наближається до мільйона, сподіваються, що "Чіко" використає свою нову популярність собі на благо і перестане потрапляти в скандальні ситуації.

Після звільнення і подальшого виграшу в лотерею щасливчик пустився в шалені витрати і всього за місяць витратив 1,6 мільйона доларів на купівлю V8 Ferrari 448 Pista і Porsche Turbo S Cabriolet, а також маєтку для їхнього зберігання. Чоловік також витратив чимало грошей на домашнього алігатора і численні покупки в магазинах класу люкс.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.