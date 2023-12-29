Безсердечний хазяїн: покинутого на голодну смерть собаку врятував інший пес (фото)
Зараз тварина знаходиться під пильним наглядом фахівців та отримує цілодобову допомогу.
Семирічного собаку Розі породи лерчер, якого покинули помирати з голоду в живоплоті, дивом врятував інший пес. Домашній улюбленець привів свого господаря до побратима, що потрапив у біду, під час ранкового вигулу. Про це пише британське видання Daily Mail.Важливо
Зморений Розі з безліччю колотих ран був знайдений близько 7:30 ранку в Північному Йоркширі, що у Великій Британії. Голодну тварину відразу відвезли до ветеринарів, які покрили її чисельні травми спреєм з антибіотиком та поставили крапельницю.
Зараз Розі знаходиться під пильним наглядом фахівців та отримує цілодобову допомогу. Імовірно, він вже йде на поправку, хоча одну з його задніх ніг, можливо, доведеться ампутувати через важку інфекцію.
"Дуже пощастило, що його вчасно знайшли, оскільки це тиха вулиця і навколо дуже мало людей. Ми не впевнені, як довго він пролежав там, можливо, всю ніч, тож міг загинути від отриманих травм та холоду", – заявив Джеймс Дак, офіцер Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA).
За його словами, собаку, швидше за все, покинув помирати його безсердечний хазяїн.
"Це шокуючий інцидент. Однак ми раді, що можемо допомогти Розі стати на ноги", – резюмував він.
Недавно ми розповідали про жахливий вчинок 55-річного Ентоні Беллмана з Флориди. Живодер замотав свого собаку Ксилу в чорний пакет і викинув у контейнер для сміття. Тваринка чудом вижила та невдовзі завдяки вшитому мікрочипу й вебкамерам "вказала" місцевому шерифу на свого непорядного господаря.
Окрім того, ми писали, що із притулку SPCA у Пенсільванії уперше за майже 50 років забрали всіх знедолених тварин. Хоча ще два тижні тому вольєри були переповнені. Зоозахисники поділилися радісною фотографією, на якій вони усміхаються в коридорі з порожніми клітками.