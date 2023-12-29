Запідозрила в зраді: дівчина побила хлопця прикрашеною новорічною ялинкою (фото)

Пара перебувала в романтичних стосунках і жила разом уже два роки.

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У США затримали 20-річну мешканку штату Флорида, яка під час сварки кілька разів ударила свого бойфренда новорічною ялинкою. Про це пише FOX News.

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Інцидент стався 24 грудня в місті Сент-Пітерсберг. 20-річна Мірікл Рівера запідозрила свого 24-річного хлопця в зраді та влаштувала скандал. Після кількох словесних перепалок між ними молодий чоловік пішов в іншу кімнату і ліг на диван.

Через деякий час дівчина увірвалася в кімнату, схопила прикрашену новорічну ялинку і почала бити нею свого бойфренда. У підсумку приїхали співробітники поліції. У потерпілого були зареєстровані незначні подряпини на верхній частині корпусу і руках.

Ріверу доставили в поліцейське відділення і звинуватили в домашньому насильстві. Жінку помістили до в'язниці округу Пінеллас. 25 грудня її випустили з-під варти. Дівчина не визнала себе винною. Відомо, що пара перебувала у стосунках близько двох років.

Жінка підозрювала молодого чоловіка у зраді Фото: Pinellas County Sheriffs Office

Раніше Фокус повідомляв, що жінка збила машиною свого хлопця після його фото з іншою дівчиною. Еліс Вуд звинувачують у вбивстві Раяна Вотсона, з яким вона була у стосунках. Обвинувачення стверджує, що дівчина збила хлопця своїм Ford Fiesta і проїхала з ним 158 метрів.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.