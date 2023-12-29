Жінка після інтрижки з сантехніком 9 місяців приховувала вагітність (фото)

Задля конспірації Олівія Фінч видалила акаунти в соціальних мережах та одягала мішкуватий одяг.

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30-річна Олівія Фінч зі Шрусбері, що у Великої Британії, приховувала свою вагітність від родини та друзів. Жінка закрутила роман з 31-річним сантехніком Робом всього через 13 місяців після розлучення з колишнім чоловіком, і дуже боялась суспільного осуду. Про це пише видання SWNS.

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Олівія, яка працює менеджером з нерухомості, видалила акаунти в соціальних мережах та одягала мішкуватий одяг, щоб приховати великий живіт.

"Я не хотіла про це говорити всім на світі, але тепер, якщо чесно, шкодую. Комусь може здатися, що я надто швидко пішла далі, але насправді подумки відсторонилась від свого останнього шлюбу ще задовго до офіційного розлучення. Тож, на мою думку, це було не швидко", – зізнається місис Фінч.

За словами британки, спочатку було нескладно тримати вагітність у таємниці. А потім настала зима, і жінка почала одягати великі пальто, джемпери та обмотувалась масивними шарфами.

30-річна Олівія Фінч зі своєю дочкою Фото: SWNS

Майбутня матір всіляко уникала світських заходів, але коли все ж доводилось бувати на неформальних зустрічах, то пила безалкогольне вино. Згодом Фінч ухвалила рішення переїхати в інший регіон, аби насолоджуватися стосунками зі своїм коханим й не хвилюватися через те, що її таємницю буде розкрито.

17 квітня цьогоріч британка народила доньку Ронні, чим шокувала своїх близьких. Попри те, що дитині зараз 8 місяців, далеко не всі знайомі та колеги матері в курсі про її існування.

"Спочатку всі були в шоці, але через місяць не могли дочекатися зустрічі з немовлям", – каже Фінч.

30-річна Олівія Фінч зі своєю дочкою Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про лесбійську пару Емілі Патрік і Керрі Осборн, які обмінялися ембріонами й народять синів від одного донора сперми.

Крім того, ми розповідали, що колишній лікар американського репродуктивного центру UW Medicine Крістофер Герндон відмовився від ліцензії. Це сталося після того, як одна з пацієнток висунула звинувачення, що він без згоди запліднив її власною спермою. Жінка зробила ДНК-тест і була шокована, коли дізналася, що в її дітей не той самий батько.