Батько був шокований: 10-річний хлопчик знайшов "заточку" в різдвяній хлопавці (фото)

Майк Крез поняття не мав, що це був за сюрприз, але він дуже нагадував одну річ. На думку батька, це була "святкова заточка".

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Батько залишився збентеженим після того, як його 10-річний син знайшов "заточку" всередині різдвяної хлопавки. Про це пише Daily Star.

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Більшість людей з нетерпінням чекає моменту, коли вони зможуть дізнатися, який незвичайний подарунок знаходиться всередині їхніх різдвяних великих хлопавок, але один чоловік був спантеличений тим, що виявив його син. Майк Крез поняття не мав, що це був за сюрприз, але він дуже нагадував одну річ. На думку батька, це була "святкова заточка".

Чоловік поділився цією історією на сторінці Dull Men's Club у Facebook.

"Іграшка-хлопушка. Але що це таке? Міцний метал, нагадує маленький ніж для листів, без отворів або шарнірів, не особливо гострий, але його забрали у 10-річної дитини. Можливо, він використовувався як заточка", — написав чоловік.

На думку батька, це була "святкова заточка" Фото: Facebook

Невдовзі на його повідомлення почали відповідати користувачі соцмережі, багато з яких захотіли поділитися своїми теоріями.

"Це, безумовно, різдвяна заточка", "Гадаю, ви не помилилися із заточкою", "Хтось у в'язниці Белмарш розмірковує, що робити з міні-пластиковим гребінцем". "Це ножиці. Вам потрібно купити другу частину", "Це половина ножиць...", — писали користувачі соцмережі.

Незважаючи на те що розгубленому батькові не дали однозначної відповіді, що це за предмет, більшість людей припустили, що це, найімовірніше, ніж для листів.

Видання зазначає, що "заточка" — це ручна зброя з лезами, схожа на ніж, і зазвичай асоціюється з ув'язненими.

Раніше Фокус повідомляв, що молода мама не отримала жодного подарунка від сім'ї. Багато людей попросили пояснень, оскільки не могли повірити, що жінка дійсно залишилася без подарунків на Різдво.

Також стало відомо, що різдвяна реклама довела глядачів до сліз. Один із барів Північної Ірландії зняв ролик про самотнього літнього чоловіка, якому не вистачало спілкування. В один момент удача повернулася до нього і він завів нові знайомства.