"Скажіть мені, що це нормально": пасажир зняв на відео "іскри" за бортом літака

Курйозний випадок стався на борту пасажирського рейсу з В’єтнаму до Австралії.

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Мандрівник Бред Стюарт летів із В’єтнаму до Австралії, коли помітив у вікні таємничі "іскри". Він звернувся за допомогою до користувачів мережі, аби розібратися, що це могло бути.

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Чоловік опублікував відео, на якому можна побачити нічне небо, всіяне неоновими квадратами, дуже схожими на іскри або розкидане на підлозі конфетті. Бред написав: "Допоможіть мені, будь ласка".

Однак користувачі мережі й самі були подивовані від побаченого на записі, однак висунули кілька цікавих гіпотез.

"Басейни лави", "Нагадує кадр з гри Minecraft", "Схоже на конфетті з цих дурних гендерних вечірок", "Я спочатку подумав, що це іскри з крила літака", "Я теж. Скажіть мені, будь ласка, що це нормально", – пишуть юзери під відео.

Один з підписників Бреда пояснив, що оптична ілюзія з’явилась завдяки погляду згори на теплиці з вирощування Dragon fruit (пітайї). Конструкції освітлюються у темний час доби задля подовження вегетаційного періоду, бо за звичних умов він триває лише з квітня по жовтень. Штучне цвітіння врази підвищує врожайність та прибуток агрономів.

Пасажир зняв "іскри" за бортом літака Фото: TikTok

"Вау, це божевільно, дякую!" – написав у відповідь автор.

Короткий ролик Стюарта зібрав 14 мільйонів переглядів, безліч вподобайок та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пілота ірландської авіакомпанії Ryanair, який вимушено розвернув літак у повітрі й повернувся в аеропорт вильоту через двох "обкурених" пасажирів. Відразу після посадки чотири представники поліції піднялись на борт й провели обшуки. Вони вивели попідруки двох чоловіків.

Також не так давно капітан пасажирського літака, що прямував із Великої Британії до Марокко, поскаржився на погане самопочуття й зробив тривожне оголошення пасажирам.