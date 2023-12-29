Чудесне зцілення: жінка, яка "померла" на 40 хвилин, розповіла, що бачила (фото)

Кірсті Бортофт пережила кілька зупинок серця і була переведена в медикаментозну кому. Медики сказали родині, що ймовірність того, що вона виживе, становить лише 6 відсотків.

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Жінка, яка була "мертва" протягом сорока хвилин, перш ніж лікарі змогли її оживити, розповіла, що вона бачила за цей час. Про це пише Metro.

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Кірсті Бортофт готувалася до побачення зі своїм чоловіком Стю, коли він виявив її непритомною на дивані та зателефонував до служби порятунку. Тоді медики сказали її родині, що ймовірність того, що вона виживе, становить лише 6 відсотків. Жінка змогла впоратися з цим випробуванням.

"Перша ніч була вирішальною, і все складалося не найкращим чином. Стю сказали, що він має підготуватися до того, що я не виживу, але він не став цього робити", — згадує Кірсті.

Жінка пережила кілька зупинок серця і була переведена в медикаментозну кому.

Чоловік побачив свою дружину без свідомості Фото: SWNS

"У той момент ніхто не знав, що відбувається, крім моїх близьких родичів, але моя подруга-екстрасенс зв'язалася з моєю сестрою і запитала, що відбувається. Вона сказала, що мій дух був у її кімнаті. Я сказала подрузі, що моє тіло ломить і я не думаю, що зможу повернутися, але вона була сувора зі мною і сказала, щоб я поверталася. Тим часом у лікарні моїй родині сказали, щоб вона готувалася до кінця", — розповіла жінка.

Коли медики вирішили вивести жінку зі штучної коми, Кірсті сказала, що вона "миттєво" прийшла до тями і попросила покликати Стю. Ще більш дивовижним виявилося те, що ушкодження легенів і серця практично не було виявлено на знімках лише за кілька тижнів після того, як вона потрапила в лікарню.

Кірсті Бортофт пережила кілька зупинок серця Фото: SWNS

"Я пам'ятаю, як, повернувшись у своє тіло, я зрозуміла, що саме мені потрібно робити, щоб вилікуватися, наче завантажила інформацію. Я зрозуміла, що я не вмираю, моє тіло продовжує жити, і що моя місія тут ще не закінчена. Я розповіла лікарю, що зцілила свої легені, а він запитав, як, і я поділилася своєю історією. Я пішла з почуттям радості та наснаги від свого одужання", — додала Кірсті.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка виявила павукове гніздо у своєму вусі. Люсі Вайлд видалила з вушної раковини павука за допомогою оливкової олії і подумала, що на цьому все закінчиться. Однак коли біль не припинився, вона вирішила зазирнути всередину за допомогою камери.

Також стало відомо, що чоловік найняв відьму, щоб "накласти прокляття" на дружину. Чоловік Маї Міллет підозрював її в зраді, проте був готовий піти на будь-які заходи, щоб зберегти свій шлюб. Чоловік навіть зв'язався із заклинателями в мережі.