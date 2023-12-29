Усього 5 хвилин: жінка вважає, що щоденне вживання кави може врятувати шлюб (відео)

Виявляється, що гарячий напій здатний не тільки підіймати настрій вранці.

Related video

Жінка вважає, що щоденне п'ятихвилинне вживання кави врятувало її шлюб. Про це вона розповіла, опублікувавши відео у своєму Instagram.

Важливо

Заприсяглися більше не їсти: люди дізналися, як роблять бутерброди із супермаркетів (відео)

Більшість людей не можуть нормально почати свій день, поки не вип'ють ранкову порцію кофеїну. І хоча пити занадто багато кави шкідливо, помірна кількість пов'язана з цілою низкою переваг для здоров'я, включно з навіть зниженням ризику розвитку діабету другого типу.

Однак для однієї жінки перша кава на день виявилася секретом порятунку її шлюбу. Астон Сіммондс розповіла про звичку, яка допомогла їй врятувати шлюб. Жінка називає себе тренеркою зі стилю життя та експерткою зі стосунків. Сіммондс рекомендує виділяти лише 5 хвилин на день, щоб посидіти з партнером за чашечкою кави (або чаю), щоб відновити зв'язок і налагодити спілкування.

"Ми починаємо з відкритого спілкування про те, що ми обидва відчуваємо в собі і в стосунках. Намір полягає в тому, щоб слухати й по черзі розповідати протягом однієї хвилини або менше", — каже вона.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Тренерка каже, що першим кроком має бути роздуми про позитивні сторони вашого партнера, оскільки важливо цінувати і радіти одне одному, перш ніж щось виправляти. Потім під час діалогу можна обговорити будь-які проблеми і тривоги, переконавшись, що це безпечний простір "неосудження" для обох. Третім кроком, на думку жінки, є вивчення особистих і спільних цілей, щоб переконатися, що ви обидва йдете одним шляхом. Сіммондс каже, що інформування про свої потреби життєво важливе і створює сприятливу атмосферу.

"Нарешті, ми вирішуємо, які дії необхідно зробити, якщо такі є, і розподіляємо або плануємо їх. Наприклад, вам може знадобитися призначити дату, скоригувати пріоритети тощо. Останній етап процесу — це чітке визначення конкретних дій, які вам необхідно вжити, і спільне ухвалення рішення про найкращі рішення", — додає вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка через дурну помилку "витратила" понад 2 млн гривень у ресторані. Вона просто хотіла показати в соцмережах фото зі своєю стравою. Жінка зробила знімок, у який випадково потрапив QR-код її столика.

Також стало відомо, що різдвяна реклама довела глядачів до сліз. Один із барів Північної Ірландії зняв ролик про самотнього літнього чоловіка, якому не вистачало спілкування. В один момент удача повернулася до нього і він завів нові знайомства.