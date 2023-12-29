Шахрайська схема: жінка купила будинок мрії, а потім "спливли" усі підводні камені (відео)

Лише на етапі ремонту Вікторія Луїза зрозуміла, що викинула на вітер свої кровно зароблені гроші.

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29-річна Вікторія Луїза з Чешира, що у Великій Британії, упродовж п’яти років заощаджувала кошти, щоб придбати власний будинок. Однак, коли вона нарешті реалізувала свій план, то з жахом усвідомила, що її ошукали. Тепер на своїй сторінці у TikTok жінка застерігає усіх інших від повторення подібних помилок.

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Найгірший будинок на вулиці завдяки новим хазяїнам змінився до невпізнання (фото)

Вікторія, яка працює менеджером з маркетингу в соціальних мережах, стверджує, що в будинку є безліч проблем, зокрема пліснява та дірки в даху. Попередні власники під час огляду приховали усі недоліки, аби не знижувати ціну.

Лише на етапі ремонту британка зрозуміла, що викинула на вітер свої кровно зароблені гроші.

"Я не могла повірити своїм очам. Килими були просякнуті котячою сечею. Цей запах приховували за допомогою ароматичних свічок, коли я навідувалась для огляду. Потім побачила плісняву на стінах і дірку в даху. Звісно, я знала, що будинок потребує ремонту, але навіть не уявляла масштабу проблеми", – розповідає Вікторія.

Жінка планує з часом виправити дефекти й, попри все, перетворити оселю на райський куточок для своєї родини. Вона почала з того, що порвала килими, викинула старі меблі та обдерла стіни.

Новий будинок Вікторії Фото: TikTok

У своєму ролику блогерка запрошує глядачів на екскурсію новим домом. Спочатку показує прибудову, а потім переходить до підсобного приміщення та демонструє сходи, передпокій, вітальню, спальню, а також кухонну зону з досить дивним плануванням.

Її кліп швидко завірусився у мережі, зібравши 2,1 мільйона переглядів, понад 76 тисяч вподобань, а також багато репостів.

У коментарях підписники Вікторії почали ділитися своїми думками.

"Потенціал цього будинку буквально вражає уяву"

"Виглядає як грошова яма".

"Просто катастрофа"

"Так кумедно. Будинок страшний, але сад – просто ідеальний"

"Просторий будинок, але планування трохи незвичне".

"Пишайтеся тим, що ви тепер маєте власний дім – не турбуйтеся сильно про такі речі, інакше це позбавить вас щастя"

"Несподівано. У соціальних мережах переважно діляться позитивним досвідом купівлі першого житла – публікують милі фотографії з шампанським та ключами перед дверима"

"Насправді це дуже поширене явище. Тепер ви маєте досвід"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про подружжя, яке від безвиході переїхало жити у стару церкву. Після капітального ремонту їхнє сімейне гніздечко стало предметом для заздрості. Про історію незвичної реконструкції вони часто розповідають у своєму TikTok.

Крім того, ми розповідали про дизайнерку інтер’єрів Луїзу з Великої Британії. Жінка розповіла, як їй вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Вона показала фотографії до, під час і після капітального ремонту.