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Стиль бабусі: у мережі показали "найкрутішу" техніку зав'язування шарфа

Як одягнути шарф, мода, стиль, цікаві ідеї, лайфхаки, тренди TikTok, відео
Фото: колаж Фокус | Ноа Алтінк показує, як модно зав'язати шарф

Попри те, що ролики стиліста Ноа Алтінка збирають мільйони переглядів, думки щодо його порад у користувачів мережі розділилися.

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26-річний стиліст Ноа Алтінк показав "найкрутіший" спосіб зав’язування шарфа цієї зими. Його ролик, опублікований у TikTok, швидко став вірусним, зібравши величезну кількість переглядів та реакцій від глядачів.

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"Один з найстильніших та найкрутіших способів зав’язати шарф", – зазначив він в описі.

У 9-секундному відео Алтінк спочатку демонструє те, як найчастіше чоловіки носять цей аксесуар, а потім ділиться новим неочевидним методом. Він обмотує шарф довкола шиї й просовує його кінці всередину. Далі одягає чорну куртку, сонцезахисні окуляри й натягує задній край шарфа на голову. Довершений образ виглядає цікаво, хоч і досить незвично.

В іншому кліпі стиліст підтвердив, що техніка зав’язування шарфа насправді допомагає йому розрізнити міленіалів і представників покоління Z.

Як одягнути шарф, мода, стиль, цікаві ідеї, лайфхаки, тренди TikTok, відео Fullscreen
Блогер переконаний, що це "найкрутіший" спосіб зав"язування шарфа
Фото: TikTok

Попри те, що ролики Ноа збирають мільйони переглядів, думки щодо його порад у користувачів мережі розділилися.

  • "Цю техніку я називаю "бабуся".
  • "Яка мила Фатіма"
  • "Я люблю твій хіджаб"
  • "Виходить, що моя бабця увійшла в тренд"
  • "Питання, а для чого сонцезахисні окуляри взимку?"
  • "Тепер мені просто потрібно купити шарф"
  • "Я вже минулої зими так зав’язувала"
  • "Більше порад, будь ласка. Це підіймає мені настрій".
@noahaltink One of the most stylish and cool way to wear your scarf 🤯🧣 Save for later & make sure to hit the + for daily #stylinghacks & #fashionhacks ♬ Family Affairs VS Ric Flair Drip by 917Josh - 917Josh

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які шарфи популярні цієї зими: італійський Vogue назвав аксесуар головним героєм вуличного стилю.

Крім того, стилістка Меган Фокс розповіла, чому викинула 95% її одягу. Мейв Рейлі радикально змінила стиль зірки, зробивши її не менш популярною, ніж знаменитості першого ешелону Голлівуду.