Людей терміново евакуювали: "пожежа" на Блекпульській вежі виявилася помаранчевою сіткою (фото)

Люди в соцмережах почали активно обговорювати "пожежу", яка, можливо, виявилася чиїмось невдалим розіграшем.

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У Великій Британії пожежників викликали на повідомлення про пожежу в культовій пам'ятці та попросили людей якнайшвидше покинути місце події. Однак пізніше рятувальники підтвердили, що ніякого загоряння не було, а одну людину було заарештовано. Про це пише Daily Star.

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Повідомлялося, що у вежі Блекпула нібито спалахнула пожежа, очевидці були схвильовані і говорили про хаос навколо, але виявилося, що "загоряння" виявилося всього лише помаранчевою сіткою.

На опублікованих кадрах у мережі видно, як, імовірно, вогонь охопив знамениту пам'ятку, місцевість з якої було швидко евакуйовано. Одну людину затримали й посадили в поліцейський фургон. Повідомлення про подію надійшло 28 грудня близько 14:15.

"Ми перебуваємо на місці події на підтримку пожежно-рятувальної служби Ланкашира, Ради Блекпула і компанії Merlin Entertainment. Верхня частина вежі наразі закрита на ремонт і важкодоступна. Наш вертоліт пролетів над вежею і не виявив ніякого вогню. Ми можемо підтвердити, що те, що можна побачити, — це помаранчева сітка. Одну особу було заарештовано за підозрою в порушенні громадського порядку, і зараз вона перебуває під вартою", — розповіла старша сержантка Карен Едвардс.

Одну людину затримали і посадили в поліцейський фургон Фото: SplashNews.com

Видання повідомляє, що на місці події працювали шість пожежних машин. Через інцидент у цьому районі утворилися затори, а дороги вздовж знаменитої набережної міста було перекрито.

На місці події працювали шість пожежних машин Фото: SplashNews.com

Люди в соцмережах бурхливо відреагували на цю новину.

"Блекпульська вежа у вогні", "Верхня частина Блекпульської вежі у вогні", "Ого, вежа в Блекпулі горить? Божевілля", "Закінчується 2023 рік, а вежа Блекпула горить", — писали користувачі соціальних мереж.

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