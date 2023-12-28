Гість зробив жахливу підлість на весіллі: пара найняла детектива, щоб дізнатись правду

Наречена була вкрай засмучена інцидентом, що мав місце якраз під час її урочистої промови.

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Лесбійська пара була шокована від витівки одного з гостей їхнього весілля. Як з’ясувалося, неназваний хуліган справив нужду просто на підлозі у туалеті ресторану. Щоб знайти та покарати винуватця, молодята скористалися послугами "приватного детектива" й за сумісництвом подруги сім'ї. Про хід розслідування вони розповідають у власному подкасті.

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Хелен Маклафлін та Карен Уайтхаус з англійського Чіппінг-Нортона одружилися ще п’ять років тому. Урочиста церемонія відбулась в Амстердамі під акомпанемент джазового оркестру. Однак хтось із гостей назавжди "підмочив" спогади про їхнє спільне свято.

Карен була вкрай засмучена інцидентом, що мав місце якраз під час її урочистої промови. Вона розповіла про це своїй дружині лише після заселення у готель, коли всі гості роз’їхались.

Засмучена наречена спершу намагалась усе раціонально пояснити.

"Перше, що мене вразило: то був ранній вечір, і люди ще не встигли так напитися, аби дійти до такого. До того ж лайно було далеко від унітаза, тож хтось зробив це навмисно", – розмірковує місіс Уайтхаус.

Подружжя Хелен Маклафлін та Карен Уайтхаус Фото: Instagram Подружжя Хелен Маклафлін та Карен Уайтхаус Фото: Instagram

Молодята навіть найняли "приватного детектива", свою подругу Нуалі МакГоверн, аби з’ясувати усі обставини курйозної історії.

У черговому випуску подкасту "Хто нас*** на підлозі під час мого весілля?" експертка розказала, як саме намагається піймати підлого "зловмисника", зокрема вона жартує, обнюхуючи взуття гостей, та погрожує застосувати детектор брехні для допитів усіх підозрюваних.

Молодята найняли приватного детектива Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про молоду пару з Індії, яка одружилася у рейсовому потязі, що курсував з Бенгалії у Джарханд. Один із випадкових гостей урочистої події зняв церемонію на камеру свого телефона. Це відео потрапило у соціальні мережі та завірусилося, зібравши безліч переглядів та вподобайок.

А от 33-річний тореадор Хуан Ортега шокував родичів та друзів, не з'явившись на власне весілля. Чоловік зателефонував нареченій і сказав "ні", коли вона уже була повністю зібрана, а гості стояли перед храмом в очікуванні церемонії. Після скандалу жінка поїхала додому та видалила усі акаунти в соцмережах. Її рідні кажуть, що вона "морально знищена".