Жінка пророкує майбутнє за допомогою спаржі: наскільки точні її прогнози на 2023-й

Британські ЗМІ згадали найбільш знакові прогнози ворожки на цей рік, щоб дізнатися, наскільки точними вони виявилися.

Related video

Джемайма Пакінгтон із Великої Британії стверджує, що може зазирнути в майбутнє, підкидаючи зелену спаржу в повітря та інтерпретуючи, як вона приземлиться. Про це пише Metro.

Важливо

Помилки минулого: 90-річна жінка зворушила людей у мережі своєю розповіддю (відео)

У минулому вона правильно передбачила низку важливих подій, від Brexit і перемоги Енді Мюррея на Вімблдоні до повернення "Великого брата" на телебачення і відходу Гаррі та Меган з поста головних дійових осіб королівської сім'ї. Вона також стверджує, що передбачила смерть Єлизавети II, коли побачила зламану корону. Однак не всі її прогнозы виявилися вірними — вона говорила, що Хорватія виграє чемпіонат світу з футболу 2022 року, але вони посіли третє місце.

Британське видання згадало найбільш знакові прогнози ворожки на цей рік, щоб дізнатися, наскільки точними вони виявилися.

Дефіцит продовольства

Насамперед журналісти згадали про кризу вартості життя. Джемайма передбачала, що люди стануть обережнішими, коли на горизонті з'явиться дефіцит продовольства. Можливо, розглядатиметься питання про нормування. Автори матеріалу вважають, що прогноз ворожки виявився наполовину вірним. Розглянути питання про нормування продуктів харчування поки що не можливо, але на початку цього року спостерігався масштабний дефіцит продовольства після того, як погана погода і транспортні проблеми в Африці та Європі залишили полиці магазинів порожніми.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Видання зазначає, що люди стали більш кмітливими, коли йдеться про те, щоб зробити їжу більш корисною і скоротити кількість відходів, але це, найімовірніше, спричинено кризою вартості життя і зростанням цін на продукти харчування.

Люди повернуться до вирощування власних продуктів

Сади будуть перекопані, а ділянки стануть ще популярнішими. Такий прогноз давала Джемайма Пакінгтон.

Журналісти вважають, що окремі люди можуть перетворити свій сад на ферму, але вони не помітили цього в широкому масштабі, тож більше схильні вважати це передбачення невдалим. Городи дійсно стали популярними, але не схоже, щоб у 2023 році ця популярність зросла.

Буде оголошено про нові королівські пологи

Тут Джемайма не помилилася з передбаченням. 30 травня у принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка народилася друга дитина, Ернест Джордж Ронні Бруксбенк.

У принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка народилася друга дитина Фото: Instagram/Princess Eugenie

Королівська племінниця і банкір Джек Бруксбенк одружилися 2018 року. На початку 2021 року в них народився первісток Август, якого принцеса часом показує у своїх соцмережах.

А у 2023 стало відомо, що в родині доньки принца Ендрю буде ще одне поповнення.

Проблеми зміни клімату знову опиняться на передньому плані

Важко уникнути розмов про зміну клімату, коли вулиці великих міст Європи регулярно перекриваються протестувальниками з руху Just Stop Oil, а великі заходи були зірвані.

Цього року конференція COP28 проходила в ОАЕ, де після багатоденних переговорів країни домовилися "відмовитися" від використання викопного палива. У липні генеральний секретар ООН попередив, що епоха глобального потепління закінчилася і замість неї світ перейшов у фазу "глобального кипіння", що було дуже зловісно. Тож британські журналісти вважають, що ворожка мала рацію.

Джемайма Пакінгтон зробила також низку спортивних пророцтв, які були як вірні, так і не дуже.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівницю в часі" помітили зі смартфоном у руках. Жінка нібито розмовляє по мобільному телефону за кілька десятиліть до того, як ця технологія була винайдена.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".