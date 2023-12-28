"Почали кричати": різдвяний подарунок друга приніс чоловікові понад 1 млн гривень

Друзі впродовж довгих років купували один одному лотерейні білети як різдвяні подарунки. Нещодавно один із них став виграшним.

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У США, у штаті Мериленд друг подарував чоловікові щасливий лотерейний білет як подарунок на Різдво. Про це пише Miami Herald.

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Різдвяний сюрприз приніс американцеві 30 000 доларів (1,142,446 гривень). Найкращий друг чоловіка, який не заходив називати своє ім'я, подарував йому білет Peppermint Payout Multiplier напередодні Різдва.

"Ми вже багато років купуємо один одному скретч-білети як різдвяні подарунки. Нам завжди випадав виграш або два, але нічого подібного. Це найбільша сума", — сказав чоловік представникам лотереї.

Коли переможець лотереї стер захисний екран квитка і зрозумів, що виграв головний приз, він був налаштований "скептично". Його друг перевірив квиток і підтвердив, що він став переможцем. Потім вони скористалися додатком лотереї, щоб переконатися в цьому.

"Я вирішив, що зробив щось не так. Я ніяк не міг повірити, що в мене в руках 30 000 доларів. Ми почали кричати й не зупинялися досить довго", — розповів він співробітникам лотереї.

Тепер американець планує виплатити свій борг.

Раніше Фокус повідомляв, що люди, які виграли мільйонні особняки, поспішають їх продати. Експерт Девід Адамс вважає, що знає чому.

Також стало відомо, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму нещодавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.