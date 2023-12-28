Водій після страшної аварії 6 днів не міг вилізти з машини: як він вижив (фото, відео)

Знесиленого водія знайшли місцеві рибалки. Вони шукали місцину, де можна було б закинути вудочки.

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27-річний Метью Реум з Індіани, що в США, потрапив у пастку внаслідок аварій й упродовж шести днів не міг вибратися з машини та покликати когось на допомогу. Однак американцю дивом вдалося вижити. Деталі цієї історії стали відомі під час брифінгу місцевої поліції.

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За інформацією правоохоронців, ДТП сталася на автомагістралі №94. Потерпілий після аварії залишався забарикадованим всередині автівки. Аби не померти від спраги, він пив дощову воду.

Знесиленого водія знайшли місцеві рибалки. Вони шукали місцину, де можна було б закинути вудочки, аж раптом під мостом I-94 натрапили на розбитий вщент автомобіль, що частково загруз у струмку.

Чоловіки з цікавості зазирнули в транспортний засіб і побачили там пасажира. Спочатку вони подумали, що він помер, але той раптом повернув голову та заговорив до них.

27-річний Метью Реум з Індіани 6 днів був у пастці Фото: GoFundMe 27-річний Метью Реум з Індіани 6 днів був у пастці

За словами сержанта Глена Фіфілда, чоловік отримав декілька серйозних травм. Рятувальники вийняли потерпілого з машини й гелікоптером Lutheran Air доправили до Меморіального госпіталю у Саут-Бенді.

Рятувальники витягають автівку Метью Реума Фото: ABC

"Чесно кажучи, то якесь диво, що він вижив. Пощастило з температурою повітря. Як ви всі знаєте, вона була вище норми. Хоча торік були заморозки, і все могло закінчитися інакше", – заявив під час пресконференції рибалка Маріо Гарсія.

Він додав, що не може передати словами сцену, яку побачив того дня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як водій Porsche збив двох мотоциклістів, а його пасажир невдало відкрив двері автомобіля й випадково покалічив третього. Користувачі соціальних мереж сперечаються у коментарях, хто насправді винен у тому, що сталося.

Крім того, ми розповідали, як 14-річна дівчинка сіла за кермо і зупинила неконтрольований автобус з учнями. Австралійка Іззі Міллер випадково побачила, як припаркований біля місцевої середньої школи транспортний засіб з якоїсь причини почав їхати без водія.