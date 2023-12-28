Водій після страшної аварії 6 днів не міг вилізти з машини: як він вижив (фото, відео)
Знесиленого водія знайшли місцеві рибалки. Вони шукали місцину, де можна було б закинути вудочки.
27-річний Метью Реум з Індіани, що в США, потрапив у пастку внаслідок аварій й упродовж шести днів не міг вибратися з машини та покликати когось на допомогу. Однак американцю дивом вдалося вижити. Деталі цієї історії стали відомі під час брифінгу місцевої поліції.Важливо
За інформацією правоохоронців, ДТП сталася на автомагістралі №94. Потерпілий після аварії залишався забарикадованим всередині автівки. Аби не померти від спраги, він пив дощову воду.
Знесиленого водія знайшли місцеві рибалки. Вони шукали місцину, де можна було б закинути вудочки, аж раптом під мостом I-94 натрапили на розбитий вщент автомобіль, що частково загруз у струмку.
Чоловіки з цікавості зазирнули в транспортний засіб і побачили там пасажира. Спочатку вони подумали, що він помер, але той раптом повернув голову та заговорив до них.
За словами сержанта Глена Фіфілда, чоловік отримав декілька серйозних травм. Рятувальники вийняли потерпілого з машини й гелікоптером Lutheran Air доправили до Меморіального госпіталю у Саут-Бенді.
"Чесно кажучи, то якесь диво, що він вижив. Пощастило з температурою повітря. Як ви всі знаєте, вона була вище норми. Хоча торік були заморозки, і все могло закінчитися інакше", – заявив під час пресконференції рибалка Маріо Гарсія.
Він додав, що не може передати словами сцену, яку побачив того дня.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, як водій Porsche збив двох мотоциклістів, а його пасажир невдало відкрив двері автомобіля й випадково покалічив третього. Користувачі соціальних мереж сперечаються у коментарях, хто насправді винен у тому, що сталося.
Крім того, ми розповідали, як 14-річна дівчинка сіла за кермо і зупинила неконтрольований автобус з учнями. Австралійка Іззі Міллер випадково побачила, як припаркований біля місцевої середньої школи транспортний засіб з якоїсь причини почав їхати без водія.