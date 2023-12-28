"Для розумних": у мережі показали корисний лайфхак з пачкою чипсів

Користувачі мережі у захваті від цієї креативної ідеї, а також діляться власним досвідом економного використання речей.

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Кмітлива матір Клер Хупс з Великої Британії поділилась корисним лайфхаком, як використовувати порожню пачку з-під чипсів. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

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Місис Хупс, яка прославилась в інтернеті завдяки своїм порадам з побутової економії, рекомендує використовувати упаковку Pringles для зберігання різдвяних прикрас, зокрема гірлянд для ялинки.

І хоч прибирати новорічний декор ще надто рано, але у найближчому майбутньому ця порада знадобиться багатьом, аби заощадити на модних органайзерах.

В опублікованому ролику Клер продемонструвала, як вона спритно намотує святкові вогні на порожній контейнер. Спершу вона радить обмотати гірлянди навколо пачки стільки разів, скільки потрібно. Згодом покласти всередину блок регулювання та вилку й зафіксувати пластиковою кришкою.

Клер показує свій лайфхак Фото: Tiktok//mrsclarehoops

"Загортайте, зберігайте та використовуйте повторно – екологічні рішення для перемоги!" – написала британка в описі до відео.

У коментарях підписники дякують місис Хупс за корисні та ефективні лайфхаки, а також діляться власним досвідом економного використання речей.

"Я роками так роблю – це працює"

"Ти – геніальна"

"Рішення для розумних"

"Вчора зняла гірлянди з ялинки, я зазвичай обгортаю їх картоном"

"Просто намотайте на складену газету або коробку з-під рису"

"Зробив так торік. Вперше у житті не рву на собі волосся через заплутані вогники"

"Таке саме роблю, але з пляшкою вина або просеко. Випиваю, поки домотаю до кінця"

З моменту публікації це відео зібрало понад 400 тис. переглядів та десятки коментарів.

Блогерка використовує пачку з-під чипсів для зберігання гірлянд Фото: Tiktok//mrsclarehoops

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 30-річну британку Надін Донелон, яка разом зі своїм бойфрендом Джеком уже два роки як не вмикає опалення. Аби не платити за дорогий газ, дівчина використовує харчову плівку. Надін твердо переконана, що значно раціональніше витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання та електроенергію.

Крім того, 33-річний Алін Ойсте з Румунії поділився лайфхаком, як таємно вмикати опалення без відома домовласника. Чоловік поскаржився, що його орендодавець запрограмував систему так, щоб вона спрацьовувала лише тоді, коли температура повітря у будинку опускається нижче 16 градусів. Тож йому довелось піти на цей відчайдушний крок, аби не замерзнути взимку.