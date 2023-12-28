Заприсяглися більше не їсти: люди дізналися, як роблять бутерброди із супермаркетів (відео)

Готові сендвічі є одним з основних продуктів харчування для багатьох людей. Вони зручні та приємні на смак, але багато людей не знали, як їх роблять.

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Сотні жителів Великої Британії відмовилися від готових бутербродів із шинкою та сиром після того, як у мережі з'явилося відео, на якому показано, як готуються вони в магазинах. Однак деяких людей навіть це одкровення не збентежило. Відповідний ролик виклав у TikTok канал SimpliFit, який спеціалізується на корисному харчуванні та здоров'ї людини.

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Готові сендвічі є одним з основних продуктів харчування для британської нації. Вони зручні, приємні на смак, забезпечують людину енергією протягом дня і коштують лише кілька фунтів стерлінгів. Однак сотні людей заприсяглися ніколи в житті більше не купувати такі продукти, дізнавшись, як вони насправді робляться.

Це сталося після того, як відео з фабрики з виробництва сендвічів стало вірусним, набравши 2,8 мільйона переглядів за короткий час. Відео починається з того, що свіжий хліб завантажують у машину, де працівники стежать за тим, щоб кожна скибочка була правильної форми. Потім машина наносить рівний шар масла на обидві скибочки і додає майонез.

Однак саме етап наповнення сендвічів викликає у людей подив. Робітники стоять напоготові з коробками, повними інгредієнтів, як-от сир і шинка, і додають їх у сендвіч голими руками.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

У ролику не повідомляється, чи розташована фабрика у Великій Британії і для яких компаній вони роблять сендвічі. У коментарях багато хто висловив свою відразу до такого одкровення.

"Я більше ніколи не замовлятиму їжу", "Я, чесно кажучи, думав, що всі приготування сендвічів робляться в рукавичках", "Я завжди готую сам, [я] знаю, де побували мої руки", — писали стривожені користувачі соцмережі.

Однак деякі люди були не настільки стурбовані тим, що працівники не використовують рукавички.

"Це смачно, тож мені все одно", — написала одна людина.

На думку фахівців Агентства з харчових стандартів Великої Британії, одноразові рукавички ніколи не повинні використовуватися як альтернатива "ефективному миттю рук". Персонал повинен ретельно мити руки теплою проточною водою з рідким милом перед тим, як доторкнутися до продуктів або працювати з ними.

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